بريطانيا تعتزم نشر منظومة دفاع جوي بالكويت

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، أنّها ستنشر منظومة الدفاع الجوي "رابيد سنتري" بدولة الكويت، في خطوة "تهدف إلى حماية المصالح البريطانية والكويتية في منطقة الخليج"، على خلفية استمرار الهجمات الإيرانية بالصواريخ والمسيّرات.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في بيان، إنه بحث الخطوة خلال اتصال هاتفي أجراه صباح اليوم مع ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وأشار مكتب ستارمر إلى أن قرار نشر منظومة الدفاع البريطانية جاء بعد تصاعد التهديدات الأمنية في المنطقة.

ونقل البيان عن المتحدث باسم مكتب ستارمر أن رئيس الوزراء استهل الاتصال بإدانة "الهجوم المتهور بطائرات مسيّرة" الذي طال مصفاة نفط كويتية، مؤكدا "دعم بريطانيا الثابت لدولة الكويت وحلفائها كافة في الخليج".

وتتعرض الكويت، شأنها شأن دول خليجية أخرى، لهجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة منذ 28 فبراير/شباط الماضي، مع اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وتقول طهران إن هجماتها تستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة، غير أن هذه الضربات أسفرت عن أضرار بمنشآت مدنية في دول الخليج، شملت مطارات وموانئ ومبانٍ، بعضها سكني.

وكانت الكويت قد أعلنت، فجر اليوم الجمعة، تعرّض إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه لأضرار مادية، إثر هجوم إيراني جديد بطائرات مسيّرة.