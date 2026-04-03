استهداف 4 حتى الآن.. تفاصيل الجمعة السوداء للطائرات الأمريكية في سماء إيران

أصبحت أخبار استهداف المقاتلات الأمريكية في الأجواء الإيرانية حديث العالم منذ صباح اليوم الجمعة، بعد الأنباء المتلاحقة عن سقوط طائرتين واستهداف مروحيتين، وسط سيل من الأنباء والتصريحات الأمريكية والإيرانية.

بدأ اليوم بإعلان الحرس الثوري الإيراني تمكّن الدفاعات الجوية لطهران من إصابة وإسقاط المقاتلة الأمريكية "إف-35″، التي تبين لاحقا أنها من طراز "إف-15″، وفي خضم الحديث عن مصير طاقمها، وردت أنباء أخرى بإسقاط طائرة هجومية من طراز "إيه-10 ورثوغ"، ثم بإصابة عسكريين أمريكيين في استهداف إيراني لمروحيتين من طراز "بلاك هوك" أثناء مهمة البحث عن طاقم المقاتلة الأولى.

إسقاط مقاتلة إف-15

بعد ساعات من إعلان الحرس الثوري وتأكيد الصحافة الأمريكية -نقلا عن مسؤولين ومصادر مطلعة- جاء اعتراف الجيش الأمريكي بسقوط المقاتلة إف-15 برسالة مقتضبة اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس.

وأكدت الصحافة الأمريكية، أن الجيش الأمريكي تمكّن من العثور على أحد الطيارَين اللذين أسقطت إيران طائرتهما، وذلك في أعقاب الإعلان عن عملية أمريكية للبحث عنهما، فيما بقي مصير الطيار الثاني مجهولا.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال -نقلا عن مسؤول أمريكي- أن طائرة أمريكية من طراز "إف-15 إيه إيغل" أُسقطت فوق إيران، مشيرة إلى أن "الطائرة تضم طاقما من شخصين ولم تتضح حتى الآن حالتهما".

وفي السياق، ذكرت مجلة "إير آند سبيس فورسز" -نقلا عن مصادر مطلعة- أن الطائرة التي أسقطتها إيران من طراز "إف-15 إي" تابعة لسلاح الجو الأمريكي، وهذا ما أكدته منصة البيانات المفتوحة أوسنت تكنيكال في تحليل لصورة نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت السلطات الإيرانية عن مكافأة مالية لمن يتمكن من إلقاء القبض على الطيار أو الطيارين الأمريكيين، وفقا للتلفزيون الإيراني.

وقال مراسل التلفزيون الإيراني "أيها الأهالي الأعزاء والشرفاء في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد (في جنوب غرب إيران)، إذا ألقيتم القبض على طيار أو طياري العدو وقمتم بتسليمهما إلى الشرطة أو القوات العسكرية، ستحصلون على مكافأة قيّمة".

و"إف-15″ هي طائرة مقاتلة أمريكية، متعددة المهام تعمل في جميع الأحوال الجوية، تصنف طائرةَ تفوق جوي، وهي اعتراضية هجومية.

استهداف مروحيتي بلاك هوك

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن عسكريين أصيبوا على متن مروحيتين من طراز "بلاك هوك" تعرضتا لنيران إيرانية خلال عملية البحث والإنقاذ بعد سقوط المقاتلة "إف-15″. وأضاف المسؤولون أن المروحيتين عادتا إلى قاعدتهما بسلام.

وفي وقت سابق، أوردت شبكة نيوز ماكس الأمريكية خبرا مفاده أن مروحية بلاك هوك أمريكية أصيبت بنيران إيرانية.

ولم تدلِ الشبكة بتفاصيل أخرى بشأن موقع الاستهداف وطبيعته.

و"بلاك هوك" هي المروحية الهجومية الرئيسية للجيش الأمريكي خاصة، والطيران الحربي العالمي عامة، لا يقتصر دورها على الطابع العسكري، بل تعمل على إجلاء الجنود الجرحى وإيصال المساعدات الطبية.

وصممت "بلاك هوك" لحمل 11 جنديا إضافة إلى 3 من أفراد الطاقم، ويمكنها نقل مدفع هاوتزر و30 قذيفة، وهي من إنتاج شركة سيكورسكي، إذ بدأت في تصنيعها رسميا عام 1976، وأدخلت الخدمة رسميا عام 1978، وسميت على اسم القائد العسكري الأمريكي بلاك هوك.

الطائرة الهجومية "إيه-10"

ولم تتوقف الضربات المتلاحقة للقيادة والمقاتلات الأمريكية، حيث أكدت صحيفة نيويورك تايمز تحطم طائرة قتالية أخرى تابعة لسلاح الجو الأمريكي بمنطقة الخليج، في الوقت الذي تبنّت إيران إسقاطها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بأن طائرة هجومية طراز "إيه-10 ورثوغ" (A-10 Warthog) سقطت بالقرب من مضيق هرمز، مؤكدة نجاة الطيار وإنقاذه.

ولم يقدم المسؤولون سوى تفاصيل شحيحة حول تحطم الطائرة بما في ذلك ملابسات الحادث أو مكانه الدقيق.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر قولها إن الطائرة لم تسقط داخل الأراضي الإيرانية.

من جانبه، أعلن التلفزيون الإيراني أن الدفاعات الجوية في طهران استهدفت مساء اليوم الجمعة، طائرة "إيه-10" تابعة "للعدو الأمريكي الصهيوني المعتدي" فوق المياه جنوبي البلاد حول مضيق هرمز.

وقال التلفزيون الإيراني إنه سيعلن عن مزيد من المعلومات الإضافية لاحقا.

والـ"إيه-10″ ورثوغ هي طائرة هجومية أمريكية صُممت خصيصا لتقديم الدعم الجوي القريب للقوات البرية، وتدمير الدبابات والمدرعات والأهداف الأرضية للعدو، وتضم مقصورة القيادة طيارا واحدا فقط.