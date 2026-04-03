بالصور.. إيران تعلن إسقاط مقاتلة "إف-35" وترجّح مقتل قائدها

ما أعلن عنه الحرس الثوري من إسقاط طائرة F35 أمريكية https://t.me/irna_1313/397569 المصدر: التلفزيون الإيراني
الحرس الثوري عرض صورا لما قال إنه حطام طائرة "إف-35" أمريكية تم إسقاطها (التلفزيون الإيراني)
Published On 3/4/2026

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، إسقاط مقاتلة أمريكية متطورة من طراز "إف‑35" في أجواء وسط البلاد، في ثاني حادث من نوعه تعلن عنه طهران خلال أقل من 12 ساعة.

وقال مقر "خاتم الأنبياء" العسكري إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة حربية من طراز "إف‑35" أثناء تحليقها فوق محافظة مركزي وسط إيران.

صورة نشرها الحرس الثوري لما قال إنه حطام طائرة "إف-35" أمريكية تم إسقاطها (التلفزيون الإيراني)

وأشار مقر "خاتم الأنبياء"، في بيان له، إلى أن الطائرة تعرّضت لإصابة مباشرة أدت إلى تدميرها وسقوطها، مضيفا أن قوة الانفجار الناجمة عن إصابة المقاتلة كانت كبيرة، مما يجعل احتمالات نجاة قائدها "ضئيلة للغاية".

وأشار البيان إلى أن المقاتلة تتبع سرب "لاكن‑هيث"، وأنها دُمرت بالكامل نتيجة الإصابة المباشرة، مما أدى إلى تفككها عند السقوط.

إيران تقول إن مقاتلة "إف-35" التي دُمرت بالكامل تتبع سرب "لاكن‑هيث" (التلفزيون الإيراني)

وعرض التلفزيون الإيراني عبر منصته على "تلغرام" صورا قال إنها تعود لحطام الطائرة الأمريكية التي "تم إسقاطها قبل إكمال مهمتها".

ولم يصدر حتى الآن تعليق فوري من الجانب الأمريكي على هذه البيانات.

وأكثر من مرة أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرات أمريكية فوق الأجواء الإيرانية، لكنّ القيادة المركزية الأمريكية نفت مرارا تلك العمليات، متهمة بيانات الحرس بالكذب.

مقر "خاتم الأنبياء" يؤكد أن الدفاعات الجوية أسقطت المقاتلة الأمريكية "إف‑35" أثناء تحليقها فوق محافظة مركزي (التلفزيون الإيراني)
المصدر: الجزيرة + الصحافة الإيرانية

