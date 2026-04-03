إصابة إسرائيلي وتضرُّر مبان ومحطة قطار جراء هجوم إيراني

استهدفت الموجة الـ91 من عمليات "الوعد الصادق 4" الإيرانية وسط وجنوب إسرائيل اليوم الجمعة، وسط تأكيد وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق إيران صاروخا عنقوديا، فضلا عن سقوط شظايا أسفرت عن إصابة شخص وأضرار مادية في مناطق مختلفة.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف -ضمن الموجة الصاروخية الأخيرة- منطقة ديمونا ومناطق في جنوب إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة شخص واحد على الأقل إثر سقوط شظايا الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير على مناطق وسط إسرائيل.

وذكرت صحيفة هآرتس أن شظايا صاروخ عنقودي أطلقته إيران سقطت في 9 مواقع في تل أبيب الكبرى وسط إسرائيل.

كما أكدت القناة الـ12 الإسرائيلية تضرر مبنى في رمات غان شرقي تل أبيب إثر الهجوم الصاروخي الإيراني، مشيرة إلى تضرر مركبات في بيتح تكفا.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الهجوم الصاروخي الإيراني أسفر عن أضرار في محطة قطار بتل أبيب.

وبدوره، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن أنظمة دفاعه الجوية اعترضت الهجوم الصاروخي الإيراني.

وكان الجيش الإيراني تعهد -أمس الخميس- بشن هجمات "ساحقة" على الولايات المتحدة وإسرائيل، بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإعادة إيران إلى "العصر الحجري".

وصباح الخميس، قالت إسرائيل إنها تصدت لنحو 3 هجمات إيرانية خلال ساعة واحدة، أسفرت شظاياها عن إصابة أشخاص بجروح طفيفة ووقوع أضرار مادية.