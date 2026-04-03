إسرائيل تهاجم 44 منطقة بجنوب لبنان وحزب الله يشن 60 هجوما جديدا

شنت إسرائيل هجمات جوية ومدفعية على 44 مدينة وبلدة ومنطقة في جنوب لبنان منذ فجر أمس الخميس، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 9 آخرين، استنادا إلى بيانات وزارة الصحة اللبنانية ووكالة الأنباء الرسمية، في حين أعلن حزب الله أنه شن عشرات الهجمات على أهداف إسرائيلية.

وأفادت الوكالة اللبنانية للأنباء بتعرض عدة مناطق جنوبية لقصف إسرائيلي متنوع مدفعي وجوي، شمل مدينة بنت جبيل، ومحيط قلعة دوبية، ووادي السلوقي، ومنطقة بين بلدتي حانين وعين أبل، إضافة إلى بلدات: المنصوري، الخيام، شقرا، برعشيت، صفد البطيخ، عيتا الجبل وغيرها من المناطق.

وبشأن حصيلة الضحايا، أفادت وزارة الصحة اللبنانية -في بيان- بمقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين في الغارة على الرمادية، في حين ذكرت الوكالة اللبنانية للأنباء أن 3 أشخاص قُتلوا في الغارة على بلدة كفرصير، وأضافت أن عضو بلدية زبدين بلال جواد وشقيقه ووالدتهما قُتلوا جراء غارة على منزلهم في زبدين.

كما لفتت إلى أن غارة إسرائيلية دمرت مجمعا سكنيا في بلدة كفرا، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بينهم 3 بحالة خطيرة.

وتأتي هذه الهجمات ضمن الحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان، وفي سياق تداعيات الحرب التي تشنها رفقة الولايات المتحدة على إيران منذ 28 فبراير/شباط الماضي، والتي خلّفت آلاف القتلى والجرحى، إلى جانب اغتيالات طالت شخصيات بارزة في طليعتها المرشد الأعلى علي خامنئي.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب الأخيرة بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ونوفمبر/تشرين الثاني 2024.

رد حزب الله

من جانبه، أعلن حزب الله أنه شن 60 هجوما -أمس الخميس- على مستوطنات وقوات وآليات ومواقع وقواعد عسكرية إسرائيلية، ليرتفع عدد هجمات الحزب ردا على القصف الإسرائيلي المتواصل إلى 1250 هجوما منذ 2 مارس/آذار الماضي.

وأوضح الحزب -في بيانات متتالية- أنه استهدف 6 مستوطنات شمالي إسرائيل هي: كريات شمونة (3 مرات)، المطلة (مرتان)، إيفن مناحيم، بيت هلل، وأفيفيم، ونهاريا.

كما شملت هجمات الحزب 40 تجمعا لجنود وآليات إسرائيلية، منها 25 تجمعا في بلدات: شمع، رشاف، بيت ليف، القنطرة، عيناتا، القوزح، الطيبة، ومنطقة بوابة فاطمة الحدودية، إضافة إلى 15 تجمعا في شمال إسرائيل بمستوطنات: المالكية، المطلة، ويرؤون، أفيفيم، وموقعي كفر جلعادي والمرج العسكريين.

وبشأن استهدافه للآليات العسكرية الإسرائيلية، ذكر الحزب أنه أطلق صاروخ أرض-جو على مروحية إسرائيلية في بلدة رامية الحدودية جنوبي لبنان، مما أجبرها على التراجع.

وأضاف أنه استهدف دبابتين من نوع "ميركافا" بمنطقة شرق معتقل الخيام جنوبي لبنان، وعند تلة الصلعة في بلدة القنطرة، مؤكدا تحقيق "إصابات مباشرة"، كما استهدف بصاروخ مباشر جرّافة "دي 9" عند منطقة مثلث التحرير جنوبي لبنان.

وأشار الحزب إلى استهداف 7 مواقع عسكرية شمالي إسرائيل، تشمل بنى تحتية في منطقتي كريات آتا شرق مدينة حيفا والكريوت شمال المدينة ومستوطنة كرميئيل، ومرابط مدفعية في منطقة خربة ماعز، وقواعد عميعاد وفيلون و"دادو" مقر قيادة المنطقة الشمالية بالجيش شمال مدينة صفد، موضحا أن هذه الهجمات تأتي "دفاعا عن لبنان وشعبه".

ومنذ فجر الخميس، أصيب 6 أشخاص بينهم عسكريان جراء هجمات صاروخية استهدفت مناطق شمالي إسرائيل واشتباكات مسلحة نفذها حزب الله جنوبي لبنان، وفق وسائل إعلام عبرية بينها "القناة 12" وصحيفة "يديعوت أحرونوت".

وتفرض إسرائيل تعتيما على نتائج هجمات الحزب، مع رقابة على وسائل الإعلام وتحذيرات من نشر صور أو معلومات تتعلق بالخسائر أو المواقع المستهدفة.

وأسفر القصف الإسرائيلي الموسع على لبنان -منذ 2 مارس/آذار الماضي- عن 1345 قتيلا و4040 جريحا، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة اللبنانية.