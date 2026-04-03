إصابات بصواريخ إيرانية على حيفا وإسرائيل تتوعّد طهران بضرب منشآت الطاقة

أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية مكثفة على إيران استهدفت منصات صواريخ ومنشآت ذخيرة، في حين أصيب عدة إسرائيليين في هجمات صاروخية إيرانية طالت تل أبيب وحيفا ومدنا إسرائيلية أخرى.

ففي إيران، أعلن الهلال الأحمر الإيراني أن مستودعه في محافظة بوشهر، جنوبي إيران، تعرّض فجر الجمعة لهجوم، مما أدى إلى تدمير حاويتين إغاثيتين وحافلتين وسيارة إسعاف، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

في السياق ذاته، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلا عن مصادر إسرائيلية أن تل أبيب تستعد للعمل بقوة ضد منشآت الطاقة في إيران في حال تلقيها ضوءا أخضر من واشنطن.

وبحسب المصادر، وجّه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس الجيش لإعداد بنك أهداف في قطاع الطاقة، معتبرين أن ضرب هذه المنشآت قد يوجّه ضربة قاسية للاقتصاد الإيراني.

في السياق، قال المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي إن سلاح الجو نفّذ خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 20 مهمة هجومية في وسط وغرب إيران، استهدفت أكثر من 50 موقعا لإطلاق وتخزين الصواريخ الباليستية، باستخدام أكثر من 140 ذخيرة.

وأضاف أن طائرة مقاتلة من طراز أدير "إف-35 آي" (F-35i) دمرت منصة لإطلاق صواريخ باليستية فور رصدها في أحد مواقع التخزين.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه نفّذ مئات الهجمات ضد منظومة الصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع التابعة لإيران، بهدف تقليص قدراتها الهجومية.

وكان الجيش أعلن، أمس الخميس، تنفيذ هجوم وصفه بالدقيق في طهران أسفر عن مقتل قائد قيادة النفط في القوات المسلحة الإيرانية، وفقا لتصريحه.

إيران تواصل قصف إسرائيل

في المقابل، شنّت إيران، الجمعة، هجمات صاروخية جديدة على إسرائيل، بعد أكثر من شهر على اندلاع المواجهة بين الجانبين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن دفاعاته الجوية تصدت لصواريخ أُطلقت من إيران أوقعت أضرارا في منازل وطرقات وبعض المركبات وسط إسرائيل.

إعلان

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بتضرر محطة قطارات في تل أبيب جراء سقوط شظايا، في حين أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن الحرس الثوري أطلق صواريخ بعيدة المدى باتجاه تل أبيب ومدينة إيلات جنوبا.

وظهر اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي انفجارات في منطقة حيفا وخليجها، عقب رصد إطلاق صاروخ إيراني من طراز عنقودي، بالتزامن مع إطلاق صفارات الإنذار في منطقتي حيفا ووادي يزرعيل.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أنباء عن سقوط رأس متفجر داخل مدينة حيفا، أسفر عن إصابة 6 أشخاص بشظايا صاروخية.

ومنذ 28 فبراير/شباط، أسفرت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران عن آلاف القتلى والجرحى، واغتيال عدد من القادة أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي، ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، كما تستهدف ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية معظمها خليجية، لكن هذه الدول أعلنت أن بعض تلك الهجمات خلّفت قتلى وجرحى مدنيين وأضرت بأعيان مدنية.