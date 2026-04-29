صورة ترمب على جوازات السفر الأمريكية في الذكرى 250 للاستقلال

This rendering provided by the State Department shows an example of the limited release commemorative U.S. passports that the department is preparing in honor of America's 250th birthday. (State Department via AP)
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أول من وضع صورته على جوازات السفر الأمريكية (أسوشيتد برس)
Published On 29/4/2026
آخر تحديث: 05:33 (توقيت مكة)

تستعد وزارة الخارجية الأمريكية لطرح عدد محدود من جوازات السفر الأمريكية تحمل صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بمناسبة الذكرى الـ250 لإعلان استقلال الولايات المتحدة، وذلك في يوليو/تموز المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيغوت، على منصة "إكس"، إن هذه الجوازات الأمريكية المصممة خصيصا لإحياء هذه المناسبة ستصدر بكميات محدودة وستظهر عليها صورة ترمب، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وأعاد بيغوت نشر مقالة لقناة "فوكس نيوز ديجيتال" يظهر فيها النموذج الجديد الذي يتضمن في صفحاته الداخلية صورة لترمب مع توقيعه باللون الذهبي، إضافة إلى صورة القادة المؤسسين خلال مرحلة إعلان استقلال الولايات المتحدة في 4 يوليو/تموز 1776.

جواز سفر أمريكي تذكاري عليه صورة للرئيس ترمب احتفالا بعيد الاستقلال الـ250 (أسوشيتد برس)
وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية، طلب عدم كشف هويته، أن هذه الجوازات لن تُصدر إلا في واشنطن وستتوافر بكمية محدودة فقط.

ومن المقرر أيضا إصدار قطعة نقدية تذكارية ذهبية تحمل صورة ترمب في هذه المناسبة.

ومنذ عودته إلى السلطة، أُطلق اسم ترمب على عدد من المباني في العاصمة، بينها قاعة "كينيدي سنتر" الشهيرة ومعهد السلام، كما يعتزم ترمب تنظيم سباق سيارات "إندي كار" في واشنطن بين 21 و23 أغسطس/آب ضمن احتفالات الذكرى الـ250.

المصدر: الفرنسية
