صورة ترمب على جوازات السفر الأمريكية في الذكرى 250 للاستقلال

تستعد وزارة الخارجية الأمريكية لطرح عدد محدود من جوازات السفر الأمريكية تحمل صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بمناسبة الذكرى الـ250 لإعلان استقلال الولايات المتحدة، وذلك في يوليو/تموز المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيغوت، على منصة "إكس"، إن هذه الجوازات الأمريكية المصممة خصيصا لإحياء هذه المناسبة ستصدر بكميات محدودة وستظهر عليها صورة ترمب، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وأعاد بيغوت نشر مقالة لقناة "فوكس نيوز ديجيتال" يظهر فيها النموذج الجديد الذي يتضمن في صفحاته الداخلية صورة لترمب مع توقيعه باللون الذهبي، إضافة إلى صورة القادة المؤسسين خلال مرحلة إعلان استقلال الولايات المتحدة في 4 يوليو/تموز 1776.

وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية، طلب عدم كشف هويته، أن هذه الجوازات لن تُصدر إلا في واشنطن وستتوافر بكمية محدودة فقط.

ومن المقرر أيضا إصدار قطعة نقدية تذكارية ذهبية تحمل صورة ترمب في هذه المناسبة.

ومنذ عودته إلى السلطة، أُطلق اسم ترمب على عدد من المباني في العاصمة، بينها قاعة "كينيدي سنتر" الشهيرة ومعهد السلام، كما يعتزم ترمب تنظيم سباق سيارات "إندي كار" في واشنطن بين 21 و23 أغسطس/آب ضمن احتفالات الذكرى الـ250.