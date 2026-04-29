سجال بين عون وبري بشأن التنسيق في المفاوضات مع إسرائيل

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأربعاء، إنه نسَّق وتشاور مع رئيسَي مجلسي النواب والحكومة في كل خطوة اتخذها بشأن المفاوضات مع إسرائيل، في حين رأى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري أن كلام عون "غير دقيق".

وردَّ عون على الانتقادات بشأن الموافقة على منح إسرائيل حرية استكمال اعتداءاتها على لبنان من خلال البيان الأمريكي الذي صدر بعد المحادثات الثلاثية في واشنطن بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، قائلا إن هذا الكلام ورد في بيان صدر عن الخارجية الأمريكية، وهو موافق لاتفاق سابق بين حزب الله وإسرائيل.

وأوضح في بيان، عقب اجتماع بالهيئات الاقتصادية، أن بيان الخارجية الأمريكية يتطابق مع نص وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 (أنهى شهورا من القتال على خلفية الحرب في غزة) الذي وافقت عليه الأطراف جميعا في حينه.

وأضاف عون أن لبنان يبذل كل جهد ممكن للوصول الى حل للوضع الراهن بعيدا عن العنف والدماء، وأن هذا الحل يتحقق بالمفاوضات.

اتصالات مكثفة

ولفت إلى أن هناك صعوبات كثيرة تعترضهم لتحقيق الاستقرار، وأنهم يُجرون اتصالات مكثفة للتخفيف من الاعتداءات الإسرائيلية، منبّها إلى أنه لا يجوز أن تستمر هذه الاعتداءات بعد إعلان وقف اطلاق النار.

وبيَّن عون أن لبنان الآن بانتظار تحديد موعد من الولايات المتحدة لبدء المفاوضات، مؤكدا أن دول الاتحاد الأوروبي جميعا والدول العربية تدعم خيار بيروت في التفاوض، وأن لبنان يشهد إجماعا على مستوى الشعب، بمن فيهم أهل الجنوب، على ضرورة الانتهاء من الحرب.

ونبَّه إلى أن ملف لبنان بات اليوم على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي "أشاد في اتصال هاتفي بيننا بلبنان وشعبه".

وأشار عون إلى أن هذا التطور يشكل فرصة للبنانيين اليوم، وأن عليهم الاستفادة منها للعبور بالبلاد إلى شاطئ الأمان والسلام.

وبشأن التصعيد الإسرائيلي، قال إن إسرائيل إذا اعتقدت أنها من خلال الانتهاكات وتدمير القرى الحدودية بإمكانها الحصول على الأمن، فهي مخطئة، لأنها جرّبت ذلك من قبل ولم تصل إلى نتيجة.

طريق الأمن

وأضاف أن على إسرائيل أن تدرك بشكل نهائي أن الطريق الوحيد للأمن هو عبر المفاوضات، لكن عليها أولا تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل للانتقال بعدها إلى المفاوضات.

ورأى عون أن الأمر الوحيد الذي يمكن أن يحمي الحدود هو عندما تكون الدولة اللبنانية بكامل قوتها موجودة في كامل الجنوب وحتى الحدود الدولية.

رد نبيه بري

وفي المقابل، أوضح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن "الكلام الذي ورد على لسان رئيس الجمهورية جوزيف عون أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق".

وقال المكتب الإعلامي في بيان إن "الكلام الذي ورد غير دقيق، إن لم نقل غير ذلك، وكذلك بالنسبة لاتفاق (نوفمبر) تشرين الثاني عام 2024 وموضوع المفاوضات".

وأعلن الرئيس ترمب، الخميس الماضي، تمديد وقف إطلاق النار 3 أسابيع، بعد بدئه يوم 17 أبريل/نيسان الجاري بين حزب الله وإسرائيل، وذلك عقب جولة جديدة من المحادثات في البيت الأبيض بين سفيري لبنان وإسرائيل.