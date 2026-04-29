عقوبات أممية على شقيق حميدتي مع تصاعد القتال في السودان

فرض مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، عقوبات على القوني حمدان دقلو الشقيق الأصغر لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) وعلى 3 مرتزقة كولومبيين متهمين بتجنيد أفراد كولومبيين سابقين للقتال ضد الجيش السوداني وارتكاب "جرائم حرب".

وجاء في بيان صادر عن البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أن مجلس الأمن فرض العقوبات بناء على اقتراح من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

واتهم البيان القوني حمدان دقلو موسى بأنه شارك في شراء أسلحة ومعدات عسكرية لقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي تحارب منذ أبريل/نيسان 2023، الجيش السوداني بسبب رفضها الاندماج بالمؤسسة العسكرية.

كما فرضت الأمم المتحدة عقوبات على "ألفارو ‌أندريس كويجانو بيسيرا" و"كلوديا فيفيانا أوليفيروس فوريرو" و"ماتيو أندريس دوكي بوتيرو" الذين قال البيان إنهم "مرتزقة لعبوا دورا هاما في تجنيد عسكريين كولومبيين سابقين".

عقوبات سابقة

وفي وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 5 شركات وأفراد قالت إنهم متورطون في تجنيد ‌عسكريين كولومبيين ‌سابقين للقتال لحساب قوات الدعم السريع.

وفي فبراير/شباط الماضي، تمكنت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، من استصدار عقوبات على 4 قادة من قوات الدعم السريع بسبب ما اعتبر جرائم ارتكبت خلال حصار قوات الدعم السريع للفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور غرب السودان.

ميدانيا، قُتل 11 شخصا في هجوم بطائرات مسيّرة استهدفت مدينة ربك السودانية جنوب البلاد، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس الثلاثاء، فيما استهدفت ضربة أخرى منطقة الخرطوم للمرة الأولى منذ أشهر.

وإنسانيا، أعلنت المنسقة العامة للنازحين واللاجئين بالسودان، مساء أمس الثلاثاء، مصرع 5 أطفال وسيدتين جراء اندلاع حريق في مخيم للنازحين بولاية وسط دارفور، غربي البلاد.

إعلان

وقالت المنسقية، في بيان، إن حريقا هائلا اندلع في مخيم زنك الخضار بجبل مرة بمنطقة قولو بوسط دارفور، وأسفر عن مصرع 5 أطفال وسيدتين، وإصابة 12 نازحا، بعضهم في حالة حرجة، كما دمّر الحريق أكثر من 400 مأوى ومنزل، تاركا آلاف العائلات بلا مأوى في ظروف إنسانية مزرية.

وتحارب قوات الدعم السريع، منذ أبريل/نيسان 2023، الجيش السوداني بسبب خلاف بشأن دمج الأولى بالمؤسسة العسكرية، ما تسبب في مجاعة تعد إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ومقتل عشرات الآلاف من السودانيين، ونزوح نحو 13 مليون شخص.