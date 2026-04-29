البحرية الإسرائيلية تبدأ السيطرة على سفن أسطول الصمود المتجه إلى غزة

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن البحرية الإسرائيلية بدأت السيطرة على سفن أسطول الصمود المتجه إلى غزة بعيدا عن سواحل إسرائيل.

ونقلت إذاعة الجيش عن مصدر عسكري أنه تقرر تنفيذ عملية السيطرة على الأسطول بعيدا عن سواحل إسرائيل بسبب حجمه الذي يشارك فيه نحو 100 قارب و1000 ناشط.

وأضافت الإذاعة أن الجيش بدأ عملية السيطرة في منطقة جزيرة كريت في المياه الدولية.

كما نقل موقع "آي نيوز 24" عن مصدر أمني إسرائيلي أن البحرية بدأت عملية اعتراض أسطول الصمود العالمي الموجود حاليا بالقرب من جزيرة كريت اليونانية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن البحرية سيطرت على 7 سفن من أصل 58 في الأسطول حتى اللحظة.

ونقل موقع واللا الإسرائيلي عن مصادر أن بعض سفن الأسطول ستُسحب، على الأرجح، إلى ميناء أسدود.

وكان أسطول الصمود العالمي، تحدث مساء الأربعاء، عن تعرض معظم قواربه للتشويش، في وقت كانت تواصل فيه الإبحار في البحر الأبيض المتوسط، شاقة طريقها إلى قطاع غزة لكسر الحصار.

وكتب الأسطول، الذي يحمل مساعدات إنسانية لغزة، في تدوينة عبر حسابه على منصة إنستغرام "الأسطول يتعرض لهجوم سفينة بيانكا (إيطاليا) يتم الاقتراب منها، ومعظم القوارب تتعرض للتشويش".

ولم يوجه الأسطول اتهاما لجهة معينة بالوقوف وراء التشويش، ولا الجهة التي تقترب من إحدى سفنه، غير أن ذلك يأتي بعد ساعات من إعلان وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل تستعد لاعتراض أسطول الصمود الدولي الذي يضم نحو 100 قارب على متنها نحو 1000 ناشط من عدة دول.