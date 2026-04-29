إيران تهدد بعمل عسكري غير مسبوق ردا على الحصار الأمريكي

نقلت قناة "برس تي في" الإيرانية عن مصدر أمني إيراني قوله إن استمرار "القرصنة البحرية الأمريكية" سيُواجَه قريبا بعمل عسكري غير مسبوق.

وأضاف المصدر الأمني أن القوات المسلحة الإيرانية تعتقد أن للصبر حدودا وأن "الرد القاسي ضروري إذا استمرت واشنطن في حصارها البحري غير القانوني لمضيق هرمز".

وأوضح أن ضبط النفس الذي أبدته القوات المسلحة الإيرانية كان يهدف إلى إعطاء الدبلوماسية فرصة، والسماح للولايات المتحدة بالاطلاع على شروط إيران لإنهاء الحرب بشكل دائم وقبولها.

وقال إن هذا التوقف كان يهدف إلى منح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرصة "لإخراج الولايات المتحدة من المأزق الحالي الذي تجد نفسها فيه".

وحذر من أنه "إذا استمر التعنت والأوهام الأمريكية فإن العدو يجب أن يتوقع قريبا نوعا مختلفا من الرد على الحصار البحري المستمر، الذي يشبه أعمال قطّاع الطرق البحرية".