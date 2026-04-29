القبض على 4 متهمين باغتيال القيادي في "الإصلاح اليمني" عبد الرحمن الشاعر

أعلنت إدارة أمن عدن، اليوم الأربعاء، ضبط 4 متهمين رئيسيين في جريمة اغتيال القيادي في حزب الإصلاح عبد الرحمن الشاعر، فيما ندد مئات اليمنيين، في وقفة احتجاجية في عدن باغتيال الشاعر.

والسبت، أعلن التجمع اليمني للإصلاح مقتل الشاعر، في المنصورة شمالي عدن، إثر إطلاق نار من مسلحين مجهولين لاذوا بالفرار، دون أن تتبنى أي جهة العملية.

وقال الموقع الرسمي للحزب إن "مسلحين مجهولين أقدموا على اغتيال القيادي في التجمع بالعاصمة المؤقتة عدن، الدكتور عبد الرحمن الشاعر، صباح اليوم السبت، في أحد شوارع المدينة".

وأضاف أن الشاعر "تعرض للاغتيال أثناء توجهه إلى مدرسته في منطقة كابوتا بمديرية المنصورة لحضور بطولة للروبوت والذكاء الاصطناعي 2026″.

ويشغل الشاعر منصبا قياديا في الحزب، ورئاسة مجلس إدارة مدارس النورس الأهلية، وهو تربوي وأكاديمي بارز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن بيان مديرية أمن عدن أن أعمال التحري والتعقب أسفرت خلال وقت قياسي عن ضبط 4 متهمين في عمليات متفرقة، وتحديد موقع السيارة المستخدمة في تنفيذ الجريمة والتحفظ عليها، إضافة إلى ضبط أحد الأسلحة المستخدمة.

ووفقا للبيان، فإن نتائج التحقيقات الأولية كشفت أن الجريمة "تقف خلفها خلية إجرامية منظمة كانت تخطط لاستهداف عدد من الدعاة وأئمة المساجد، بعد تنفيذ عمليات رصد ومراقبة مسبقة، ما يعكس خطورة هذا النشاط الإجرامي"، وأضاف البيان أن التحقيقات "قادت إلى الكشف عن خلية أخرى مرتبطة بالقضية، حيث تم ضبط عدد من عناصرها، فيما لا تزال الجهود مستمرة لاستكمال تفكيك هذا التنظيم وكشف كل امتداداته، مع ملاحقة بقية العناصر الفارة".

والأحد، تعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بملاحقة ما وصفها بالخلايا الإرهابية في عدن، عقب اغتيال الشاعر.

وقفة احتجاجية

وشهدت عدن وقفة احتجاجية على اغتيال الشاعر نظمها ناشطون أمام مدرسة النورس الأهلية، في مديرية المنصورة بعدن، التي كان يديرها الشاعر وقُتل أمامها.

إعلان

ورفع المحتجون صور الشاعر، ولافتات نددت بعملية الاغتيال، وطالبت بسرعة ضبط الجناة وتعزيز الأمن.

ودعا بيان صادر عن منظمي الوقفة مجلس القيادة الرئاسي إلى تحمّل مسؤولياته الوطنية في حماية الأرواح، وصون الكرامة الإنسانية، وسرعة كشف ملابسات هذه الجريمة.

كما طالب البيان المجلس الرئاسي باتخاذ موقف حازم يضمن عدم إفلات الجناة من العقاب، وتأكيد هيبة الدولة وسيادة القانون.

وشهدت السنوات الماضية سلسلة عمليات ومحاولات اغتيال استهدفت قيادات في حزب الإصلاح في عدد من المحافظات، لا سيما عدن، منذ اندلاع الحرب في اليمن قبل نحو 12 عاما.