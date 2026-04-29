نتنياهو يغادر المحكمة لحضور اجتماع أمني وهرتسوغ يدعو لتسوية

أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال محاكمته، أنه مضطر لحضور اجتماع أمني، وقد وافق القضاة على ذلك، بعد رفضهم طلبا له بتقليص مدة مثوله أمام المحكمة في قضايا فساد، في حين دعا الرئيس إسحاق هرتسوغ إلى تسوية خارج إطار المحكمة.

وقال نتنياهو في بداية الجلسة: "لقد طلبتُ ذلك، لكن طلبي لم يُقبل، وأنا بحاجة إلى التوجه إلى الكرياه لإجراء محادثة معينة".

تقع منطقة "الكرياه" في قلب تل أبيب، وتضم عددا من المنشآت العسكرية والحكومية البارزة، منها مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، وقاعة "الحفرة" المحصنة تحت الأرض، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024 قصفها حزب الله بمسيرات وصواريخ من نوع "قادر 2".

وكان نتنياهو قد مثل الثلاثاء أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للمرة الـ81، وللمرة الأولى منذ اندلاع الحرب على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات تستلزم سجنه إذا أُدين بذلك. وقد قدّم المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام متعلقة بتلك التهم نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

تسوية خارج المحكمة

بالتزامن مع ذلك دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الأطراف المعنية في قضية الفساد المرفوعة ضد نتنياهو إلى السعي للتوصل إلى تسوية خارج المحكمة.

واعتبر مكتب هرتسوغ أن هذه الخطوة تعد "بداية قبل أن ينظر الرئيس في ممارسة صلاحياته لمنح العفو، مشيرا إلى أن المدعوين إلى هذه المبادرة يشملون المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، والمدعي العام أميت أيسمان، ومحامي نتنياهو أميت حداد.

وكان متحدث باسم هرتسوغ قد لفت مؤخرا إلى أن الرئيس الإسرائيلي قرر في الوقت الحالي عدم منح نتنياهو عفوا، مفضلا الدفع نحو اتفاق خارج المحكمة بين الأطراف المعنية بالقضية.

إعلان

وبيّن أن هرتسوغ يسعى إلى استنفاد "جميع الجهود قبل النظر الفعلي في طلب العفو". ويأتي هذا المسعى رغم أن نتنياهو كان قد رفض مرارا مثل هذا الاتفاق، مؤكدا براءته.

وقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب العفو في نوفمبر/تشرين الثاني، مشيرا إلى الانقسامات الداخلية الحادة بشأن محاكمته في قضايا الفساد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد دعا مرارا هرتسوغ إلى منح نتنياهو عفوا، ووجه إليه في بعض الأحيان انتقادات شخصية.

ومنذ 6 سنوات تستمر محاكمة نتنياهو التي بدأت عام 2020 لكنها تزامنت في السنوات الأخيرة من انشغال تل أبيب بحروب على عدة جبهات أبرزها غزة ولبنان وإيران.