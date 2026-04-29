رئيس الوزراء القطري يتصل بنظيره العراقي المكلف

أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالا هاتفيا برئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي.

وهنّأ رئيس مجلس الوزراء القطري، الزيدي بتكليفه برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، متمنيا له التوفيق والسداد وللعلاقات بين البلدين المزيد من التطور والنماء.

وجرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، لتعزيز المصالح المشتركة والتنسيق في مختلف القضايا والتحديات، بما يضمن تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار.

اتفاق وتكليف

في 27 أبريل/نيسان 2026، كلّف الرئيس العراقي نزار آميدي، علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب اتفاق الكتلة النيابية الأكثر عددا، وهي "الإطار التنسيقي"، على ترشيحه لرئاسة مجلس الوزراء.

وجاء هذا الاتفاق بعد إعلان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني، انسحابهما من سباق الترشح، مما مهّد الطريق أمام الزيدي ليكون مرشح "الكتلة الكبرى"، وفقا لبيان صادر عن الإطار.

وكان "الإطار التنسيقي" قد أعلن في وقت سابق اتفاق قواه السياسية على ترشيح الزيدي لهذا المنصب، وذلك عقب تجاوز البلاد المهلة الدستورية المحددة لتكليف رئيس الحكومة، مما أدخل العراق في حالة فراغ دستوري.

ويُعد "الإطار التنسيقي" مظلة سياسية جامعة لأبرز القوى الشيعية في العراق (باستثناء التيار الصدري)، وقد تشكّل عقب انتخابات عام 2021 بهدف تحقيق التوازن السياسي. ويضم تحالفات رئيسية، في مقدمتها "دولة القانون" و"تحالف الفتح" بقيادة هادي العامري، إلى جانب "قوى الدولة" برئاسة عمار الحكيم.