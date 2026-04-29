تفاصيل صعود مشاة البحرية الأمريكية إلى سفينة تجارية قبالة باكستان

أظهرت بيانات ملاحية رصدتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة تحركاً لافتاً لسفينة الحاويات بلو ستار 3 (BLUE STAR 3) قبالة السواحل الباكستانية، قبل ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) صعود عناصر من مشاة البحرية إلى متنها في بحر العرب.

وبحسب بيان سنتكوم، فقد نفذت وحدة من مشاة البحرية الأمريكية (31st Marine Expeditionary Unit) عملية صعود إلى السفينة في وقت مبكر من يوم 28 أبريل/نيسان، قبل أن يتم الإفراج عنها لاحقاً، بعد التحقق من أنها لن تتجه إلى ميناء إيراني، وذلك في إطار مراقبة السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية.

ماذا تُظهر بيانات التتبع؟

تشير بيانات منصة "مارين ترافيك" إلى أن السفينة، التي تحمل رقم التعريف (IMO: 9133147) وترفع علم جزر القمر، كانت قد غادرت محيط ميناء الشهيد رجائي الإيراني يوم 4 أبريل/نيسان، قبل أن تعبر مضيق هرمز في وقت مبكر من اليوم التالي.

وتُظهر البيانات أن السفينة واصلت رحلتها إلى ميناء كراتشي الباكستاني، حيث وصلت في 15 أبريل/نيسان، قبل أن تتجه في اليوم التالي إلى ميناء غوادر، وتبقى في المنطقة قبالة السواحل الباكستانية بين 18 و26 أبريل/نيسان.

لاحقاً، بدأت السفينة التحرك جنوباً في بحر العرب، قبل أن تقوم بمناورة انعطاف وتعود مجدداً باتجاه السواحل الباكستانية في وقت متأخر من يوم 27 أبريل/نيسان.

وتُظهر بيانات الحركة أن السفينة أعلنت حالة "Not Under Command" قرابة الساعة 4:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة يوم 28 أبريل/نيسان، وهي حالة تُستخدم في الملاحة للإشارة إلى أن السفينة غير قادرة على المناورة كما هو مطلوب.

وعلى الرغم من أن بيانات التتبع وحدها لا تكفي للجزم بسبب إعلان هذه الحالة، فإن تزامنها مع تغيير مسار السفينة وعودتها باتجاه باكستان يجعلها نقطة لافتة في التسلسل الزمني، خاصة أن سنتكوم أشارت إلى تنفيذ عملية الصعود في وقت سابق من اليوم نفسه.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنه في وقت سابق في بحر العرب، صعدت قوات المارينز الأمريكية من الوحدة الاستكشافية البحرية 31 إلى متن السفينة التجارية بلو ستار 3 "M/V Blue Star 3″، التي يُشتبه في محاولتها العبور إلى إيران مخالفةً للحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية.

وأضافت أن القوات الأمريكية أفرجت عن السفينة بعد إجراء تفتيش وتأكيد أن رحلة السفينة لن تشمل توقفاً في ميناء إيراني. وتواصل القوات الأمريكية العمليات وفرض الحصار عبر الشرق الأوسط. حتى الآن، تم تحويل 39 سفينة لضمان الامتثال.

في سياق متصل، أظهرت صور أقمار صناعية رصدتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة في وقت سابق وجود قطع بحرية أمريكية في بحر العرب، ضمن نطاق عملياتي قريب من موقع الحادثة.

وأظهرت الصور الملتقطة في 26 أبريل/نيسان الجاري حاملة الطائرات أبراهام لينكولن (USS Abraham Lincoln) وهي تبحر برفقة مدمرتين يُرجح أنهما من فئة أرلي بيرك (Arleigh Burke)، على مسافة تقارب 323 كيلومترا جنوب الساحل الإيراني.

كما رُصدت سفينة الإنزال الهجومي يو إس إس تريبولي (USS Tripoli) على بعد نحو 117 كيلومترا من السواحل العُمانية، برفقة مدمرة أمريكية من الفئة نفسها.

وتُظهر القياسات أن المسافة بين "تريبولي" و"أبراهام لينكولن" تبلغ نحو 140 كيلومترا، ما يشير إلى تموضع قطعتين بحريتين أمريكيتين كبيرتين ضمن نطاق عملياتي متقارب داخل بحر العرب.

ويأتي هذا التطور ضمن سياق الحصار البحري الأمريكي المفروض على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها، والذي دخل حيز التنفيذ في أبريل/نيسان الجاري، وسط استمرار التوتر في مضيق هرمز وبحر العرب. وكانت سنتكوم قد قالت سابقا إن الحصار يستهدف حركة السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية، مع التأكيد أنه لا يهدف إلى تعطيل الملاحة بين الموانئ غير الإيرانية.