تشارلز أمام الكونغرس: الدفاع عن أوكرانيا يتطلب عزيمة ما بعد 11 سبتمبر

قال تشارلز الثالث ملك بريطانيا في خطاب ⁠⁠أمام الكونغرس الأمريكي، ⁠⁠اليوم الثلاثاء، إن "العزيمة الراسخة" التي ظهرت بعد ‌‌هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة "مطلوبة للدفاع عن ⁠⁠أوكرانيا وشعبها الشجاع… ⁠⁠من أجل تحقيق سلام عادل ⁠⁠ودائم".

وحث الملك على التمسك "بعزيمة لا تلين" في دعم أوكرانيا ضد روسيا، مشيدا بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذكّر الحضور بأن المرة الوحيدة التي تم فيها تفعيل الدفاع الجماعي لحلف الناتو كانت بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول على الولايات المتحدة.

وأضاف أن ⁠⁠الشراكة بين ⁠⁠أوروبا وأمريكا "أكثر أهمية اليوم من ‌‌أي وقت مضى"، مشيرا إلى أن التحالف الأمريكي البريطاني "لا يمكنه الاكتفاء بالإنجازات السابقة" في ظل اختبار الحرب الأوكرانية للعلاقات.

واستنكر ملك بريطانيا "أعمال العنف" التي تستهدف بث الرعب وذلك بعد أيام من حادثة إطلاق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض الذي كان يحضره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

استقبال تشارلز في البيت الأبيض

من جانبه، أكد ترمب أنْ ليس لدى الولايات المتحدة "أصدقاء أقرب من البريطانيين"، وذلك خلال مراسم استقبال الملك تشارلز والملكة كاميلا في البيت الأبيض.

ويقوم الزوجان الملكيان البريطانيان بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، جاءت وسط توترات بين البلدين بسبب الحرب على إيران.

وينتقد ترمب صراحة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بسبب تحفظات لندن بشأن الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، فضلا عن رفض ستارمر السماح باستخدام قواعد بريطانية في الضربات الأمريكية الأولى على إيران.

وجاء خطاب تشارلز أمام الكونغرس والذي استغرق نحو 20 دقيقة بعد 250 عاما على إعلان استقلال المستعمرات الأمريكية عن التاج البريطاني في 4 يوليو/تموز 1776.

وهذه ثاني مرة فقط يلقي فيها عاهل بريطاني كلمة في الكابيتول بواشنطن، بعد خطاب الملكة إليزابيث الثانية عام 1991.