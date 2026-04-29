استشهد شاب فجر اليوم الأربعاء برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلواد شرق رام الله، وأصيب آخر في الخليل بالضفة الغربية، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة اثنين من جنوده.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الشاب عبد الحليم روحي عبد الحليم حماد (37 عاما)، برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام بلدة سلواد، واحتجاز جثمانه.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أعدمت الشاب داخل منزله أمام أفراد عائلته، بعد اقتحامه، حيث جرى اعتقاله وهو مصاب، قبل أن يُعلن عن استشهاده لاحقا، كما اعتقلت والده، قبل أن تفرج عنه لاحقا.

يشار إلى أن الشهيد أب لطفلة تبلغ من العمر عاما ونصف العام، وهو شقيق الشهيد محمد حماد الذي استشهد عام 2021، ولا يزال جثمانه محتجزا.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة اثنين من جنوده في سلواد، بعد تعرض قواته لهجوم أثناء عملية الاقتحام.

وذكر شهود عيان أن قوة إسرائيلية اقتحمت سلواد فجر الأربعاء، ونفذت عمليات دهم وتفتيش في منازل فلسطينيين، تخللتها اعتداءات على السكان.

اعتقالات

وفي الخليل، أصيب شاب بالرصاص الحي في ساقه واعتُقل آخر، خلال مواجهات في مخيم العروب جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت صوب المواطنين خلال مواجهات اندلعت إثر اقتحامها مخيم العروب، مما أدى إلى إصابة شاب في ساقه بالرصاص الحي، ونُقل لأحد مشافي مدينة بيت لحم، ووُصفت إصابته بالمتوسطة.

وأضافت مصادر أن الاحتلال اعتقل 8 مواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الأسمنتية والسواتر الترابية.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين وسط بيت لحم، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق عدة في مدينة بيت لحم منها ساحة المهد، وشارع الفرير، كذلك العبيات شرقا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، شابا من قرية دير إبزيع غرب مدينة رام الله.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية أن الاحتلال اقتحم قرية دير إبزيع واعتقل الشاب باسل إبراهيم منصور (21 عاما) بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

مداهمة قباطية

وفي جنين اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية بلدة قباطية ودهمت عددا من المنازل وحطمت محتوياتها واحتجزت عددا كبيرا من الشبان وحققت معهم حتى ساعات الفجر.

وقالت مصادر محلية إن آليات الاحتلال انتشرت فجر وصباح اليوم في محيط دوار البلدية والحارة الغربية من البلدة، كما دهمت قوات الاحتلال بناية سكنية.

وفي سياق متصل، قررت مديرية تربية جنوب جنين تعطيل دوام المدارس اليوم الأربعاء في قباطية، حرصا على سلامة الطلاب على أن تُقدَّم الامتحانات للصفوف العاشر والسابع -التي كانت مقررة اليوم- يوم غد الخميس.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة عن استشهاد ما لا يقل عن 1154 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.