أمريكا تكشف للمرة الأولى تكلفة الحرب على إيران

قال مسؤول كبير في وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، ⁠إن الحرب على ⁠إيران كلفت الولايات المتحدة نحو 25 مليار دولار حتى الآن، بما يُعَد أول تقدير رسمي لتكاليف الحرب.

وقال جولز هيرست، القائم بأعمال المراقب المالي لأعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، ‌إن معظم هذه الأموال أُنفقت على الذخائر.

ولم يوضح هيرست إن كان هذا التقدير يشمل التكاليف المتوقعة لإعادة بناء أو إصلاح البنية التحتية للقواعد العسكرية في الشرق الأوسط التي تضررت جراء الصراع.

ورد النائب آدم سميث، كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة، على هيرست قائلا "يسعدني أنك أجبت عن هذا السؤال، لأننا نطرحه منذ وقت طويل جدا، ولم ⁠يقدّم لنا أحد رقما حتى الآن".

وبدأت الولايات المتحدة ⁠شن غارات جوية على إيران يوم 28 فبراير/شباط الماضي، ويلتزم الطرفان حاليا بوقف إطلاق نار هش. ودفع البنتاغون بعشرات الآلاف من القوات الإضافية إلى الشرق الأوسط، إلى جانب الإبقاء ⁠على 3 حاملات طائرات في المنطقة.

وقُتل 13 جنديا أمريكيا في الحرب وأصيب المئات. وأدت الاضطرابات في ⁠شحنات النفط والغاز الطبيعي منذ اندلاع الحرب إلى ⁠ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة، وكذلك أسعار المنتجات الزراعية مثل الأسمدة، إلى جانب قائمة طويلة من السلع الاستهلاكية المرتفعة التكلفة بالفعل.

وقبل 6 أشهر ⁠فقط على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم الحزب الديمقراطي، الذي يحاول ربط تفاقم تكاليف المعيشة بالحرب في إيران، التي لا تحظى بالتأييد الشعبي في الولايات المتحدة.

وقد يواجه الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترمب معركة صعبة في هذه الانتخابات للحفاظ على أغلبيته في مجلس النواب.

وتراجعت شعبية ترمب منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب ‌على إيران، التي أدت إلى قفزة حادة في أسعار البنزين.

إعلان

وأظهر استطلاع حديث للرأي أجرته "رويترز/إبسوس" أن 34% فقط ‌من الأمريكيين ‌يؤيدون الحرب الأمريكية على إيران، انخفاضا من 36% في منتصف أبريل/نيسان و38% في منتصف مارس/آذار.