البرهان يتعهد بتخليص السودان قريبا من "كابوس" الدعم السريع

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان إن القوات المسلحة السودانية ماضية في مسارها العسكري حتى "تطهير الوطن" من قوات الدعم السريع وكل المتمردين، مشددا على أن العمليات العسكرية مستمرة في مختلف الجبهات.

وجاءت تصريحات البرهان خلال كلمة ألقاها اليوم الأربعاء في مناسبة تكريم رئيس وأعضاء هيئة الأركان السابقين، متعهدا بـ"تخليص السودان قريبا من كابوس مليشيا الدعم السريع وكل المتمردين".

وفي السادس من الشهر الجاري، أصدر البرهان قرارا يقضي بإلغاء مناصب نائب ومساعدَي قائد الجيش، وقبل ذلك بأيام أعفى رئيس الأركان محمد عثمان الحسين من منصبه، وأحاله إلى التقاعد وعيّن الفريق أول ركن ياسر العطا خلفا له.

كما أعلن تشكيل رئاسة هيئة أركان جديدة برئاسة العطا، وتعيين عبد الخير عبد الله ناصر درجام نائبا لرئيس هيئة الأركان، ومحمد علي أحمد صبير رئيسا لهيئة الاستخبارات العسكرية.

وأشار البرهان إلى أن الجيش "يقاتل في جميع الجبهات" في إطار المواجهات الجارية، في وقت لا يزال فيه "العدو يستعين بالمرتزقة ويستقدم المساعدات الخارجية"، في إشارة إلى أطراف تدعم قوات الدعم السريع في الحرب الدائرة في البلاد.

وفي وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 5 شركات وأفراد قالت إنهم متورطون في تجنيد ‌‌‌‌عسكريين كولومبيين ‌‌‌‌سابقين للقتال لحساب قوات الدعم السريع.

وفي رسائل موجهة إلى النازحين واللاجئين، قال البرهان إن القوات المسلحة "ستصل إليهم وستزيل عنهم الأذى"، مؤكدا التزام الجيش باستعادة الأمن والاستقرار في جميع المناطق المتأثرة بالنزاع.

كما شدد على أن "مسيرة القوات المسلحة مستمرة وهي ممهورة بدماء أبناء الشعب السوداني وتضحياتهم"، في إشارة إلى حجم الخسائر البشرية التي تعرض لها الجيش خلال المعارك.

إعلان

واعتبر البرهان أن "الشعب السوداني خاض حرب الكرامة في ظروف معقدة تحت الحصار والقصف"، مشيرا إلى ما وصفه بصمود السودانيين في مواجهة تداعيات الحرب المستمرة.

ويخوض الجيش السوداني حربا ضد قوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023، مما أدى إلى مقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص، فضلا عن مجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.