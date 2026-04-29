أمير قطر ورئيس الوزراء اليوناني يبحثان التعاون المشترك والأوضاع الإقليمية

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس سبل تعزيز التعاون الثنائي، وذلك في اجتماع عُقد في قصر ماكسيموس بالعاصمة أثينا، وفق ما أفاد الديوان الأميري القطري.

وأفاد الديوان الأميري بأن الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والتجارة والاستثمار والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والثقافة والتعليم بالإضافة إلى تبادل الآراء حول أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

ووفق الديوان الأميري، تناول الجانبان الأوضاع في الشرق الأوسط ولا سيما لبنان، مؤكدَين أهمية خفض التصعيد والتوصل إلى حل دائم يكفل استقراره.

وأضاف أن الجانبين استعرضا مستجدات الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وشدّدا على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتأمين ممرات الطاقة وسلاسل الإمدادات الدولية.

وبينما أشاد أمير قطر بالعلاقات التاريخية الراسخة بين قطر واليونان، شكر اليونان على موقفها الداعم لقطر إزاء "الاعتداءات الإيرانية"، مؤكدا حرص قطر على متابعة جميع جهود التهدئة للوصول إلى حل عبر مسارات الحوار الدبلوماسي، استنادا إلى الديوان الأميري.

ونوّه الشيخ تميم بنجاحات الاستثمارات القطرية في اليونان، معربا عن تطلعه إلى توسيعها لا سيما في مجال التعاون العسكري والقطاعات ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، شدد ميتسوتاكيس على دعم بلاده وتضامنها مع دولة قطر في أعقاب "الاعتداءات الإيرانية"، مقدرا جهودها الدائمة للحوار الدبلوماسي وخفض التصعيد، بحسب ما ذكر الديوان الأميري.