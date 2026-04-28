8 سفن تعبر مضيق هرمز خلال 24 ساعة.. هذا ما نعرفه عنها

أظهرت بيانات ملاحية من منصة مارين ترافيك، مرور 8 سفن في نطاق مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في مؤشر جديد على استمرار الحركة المحدودة داخل أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم.

وبحسب البيانات التي حللتها وحدة المصادر المفتوحة بالجزيرة، لم تمر سوى 4 سفن منذ صباح اليوم (12 صباحا بتوقيت الدوحة)، ضمن إجمالي 8 سفن عبرت خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وتظهر الحركة أيضا أن 4 من أصل 8 من السفن التي عبرت خلال الـ24 الماضية مرتبطة بإيران، ما يعزز صورة الحركة المحدودة وغير المنتظمة في المضيق.

وبحسب بيانات الرصد، شملت الحركة 3 سفن بضائع سائبة، وناقلة غاز مسال، وناقلة نفط/ كيماويات، وثلاث سفن شحن عام.

وتوزعت موانئ المغادرة بين 3 سفن غادرت إيران، وسفينتين من الإمارات، وسفينة من العراق، وأخرى من الصين، وسفينة من الأرجنتين.

أما الوجهات المعلنة، فأظهرت اتجاه 3 سفن إلى سلطنة عمان، وسفينة إلى الهند، وأخرى إلى الإمارات، في حين لم تظهر وجهات معلنة لـ3 سفن، بينها سفينة غادرت إيران.

4 سفن مرتبطة بإيران

وبرز ضمن الرصد 4 سفن ذات ارتباط مباشر بإيران، هي بافاند (BAVAND)، وغلف كينغ (GULF KING)، وميداس 7 (MIDAS 7)، وباري 25422 (BARI 25422).

وغادرت بافاند إيران تجاه الهند، وترفع العلم الإيراني، ويظهر أن مديرها التجاري مقره في إيران، كما تظهر ضمن السفن الخاضعة للعقوبات. أما غلف كينغ، فغادرت إيران باتجاه سلطنة عمان، وترفع علم جزر القمر، وتظهر كذلك ضمن السفن الخاضعة للعقوبات.

وشملت القائمة أيضا ميداس 7، وهي سفينة شحن سطحية غادرت إيران دون وجهة معلنة، إلى جانب باري 25422، وهي سفينة بضائع ترفع العلم الإيراني وغادرت الإمارات دون وجهة معلنة.

5 سفن خاضعة للعقوبات

وتُظهر البيانات أن 5 من أصل 8 سفن مرصودة خاضعة للعقوبات، هي بافاند، وأكسون آي (AXON I)، وغلف كينغ، ونيو بايونير (NEW PIONEER)، وستارواي (STARWAY).

وتضم هذه القائمة سفينتين مرتبطتين بإيران بشكل مباشر، هما بافاند التي ترفع العلم الإيراني وغلف كينغ، وغادرت السفينتين موانئ إيرانية ضمن الرصد الحالي.

أما السفن الثلاث الأخرى الخاضعة للعقوبات، فلا يظهر في بياناتها ارتباط مباشر معلن بإيران، وهي أكسون آي، ناقلة الغاز المسال التي غادرت الصين باتجاه الإمارات وترفع علم أنغولا، ونيو بايونير، وهي سفينة بضائع سائبة غادرت الأرجنتين دون وجهة معلنة وترفع علم بنما، وستارواي، وهي ناقلة نفط/كيماويات غادرت الإمارات باتجاه سلطنة عمان وترفع علم بنما.

ويكشف الرصد أن 4 من أصل 8 سفن عبرت مضيق هرمز سابقا منذ بداية الحرب، هي بافاند، وغلف كينغ، وميداس 7، وستارواي.

وتبرز أهمية هذا المؤشر في أن 3 من هذه السفن الأربع مرتبطة بإيران بشكل مباشر، بينما تظهر ستارواي ضمن السفن الخاضعة للعقوبات.

مضيق مفتوح وحركة حذرة

وتشير قراءة البيانات إلى أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام عبور محدود، لكنه لم يستعد نمط الملاحة المعتاد، إذ لم ترصد الوحدة سوى 8 سفن خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وتكمن دلالة الرصد أيضا في طبيعة السفن العابرة، فقرابة نصف الحركة المرصودة ترتبط بإيران، وأكثر من نصفها يظهر ضمن قوائم العقوبات الغربية، كما أن نصف السفن تقريبا سبق لها عبور المضيق منذ بداية الحرب.

في السياق نفسه، كشف موقع أكسيوس، نقلا عن مسؤول أمريكي ومصادر مطلعة، أن إيران قدّمت عبر الوسطاء الباكستانيين مقترحا جديدا يهدف إلى التوصل إلى اتفاق يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، مع تأجيل المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي إلى مرحلة لاحقة.

وبحسب المصادر، فإن الطرح الجديد نوقش أثناء زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي باكستان، ويركز على معالجة أزمة مضيق هرمز والحصار الأمريكي البحري بصفتها أولوية.

وتضيف المصادر أن المقترح يشير إلى إمكان تمديد وقف إطلاق النار فترة طويلة، أو التوصل إلى اتفاق دائم لإنهاء الحرب، على أن تبدأ المفاوضات النووية في مرحلة لاحقة بعد إعادة فتح المضيق ورفع الحصار.