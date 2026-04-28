3 قتلى في روسيا واندلاع حريق بمصفاة نفط جراء هجمات أوكرانية

أعلنت السلطات الروسية مقتل 3 أشخاص وإصابة 3، اليوم الثلاثاء، إثر هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت سيارات مدنية في منطقة بيلغورود الحدودية.

وقال حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف إن الهجمات وقعت في بلدتي فوزنيسينوفكا وبوبرفا، وشنتها طائرات مسيّرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأشارت مصادر إلى أن الهجمات الأوكرانية استهدفت سيارة في بلدة فوزنيسينوفكا وأسفرت عن مقتل رجل، كما استهدفت مسيّرة أوكرانية أخرى سيارة في بلدة بوبرفا حيث لقي رجل وامرأة حتفهما جراء الهجوم.

حريق في مصفاة نفط

وفي جنوب روسيا، قالت السلطات إن طائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت مصفاة توابسي النفطية على ساحل البحر الأسود، اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع.

وأوضحت السلطات أن المصفاة التابعة لشركة "روسنفت" تعرضت لهجمات سابقة بطائرات مسيّرة خلال الأسابيع الماضية، أسفرت عن تسرب نفطي في البحر، إضافة إلى حريق تطلب إخماده أياما.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لمصفاة توابسي نحو 12 مليون طن متري، أي ما يعادل قرابة 240 ألف برميل يوميا، وتنتج المصفاة مجموعة من المشتقات النفطية، من بينها النافتا والديزل وزيت الوقود.

في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت 186 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل فوق مقاطعات عدة، بينها أستراخان وفولغوغراد وروستوف وكورسك والقرم، إضافة إلى البحر الأسود وبحر آزوف، وأشارت إلى أنها دمرت أكثر من 2700 مسيّرة خلال الأسبوع الماضي.

وكثفت أوكرانيا هجماتها على روسيا منذ مارس/آذار الماضي، بعد تعثّر محادثات السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة، وتحوّل تركيز واشنطن نحو الملف الإيراني.