14 قتيلا وعشرات الجرحى جراء تصادم قطارين قرب جاكرتا

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم قطارَي ركاب قرب العاصمة الإندونيسية جاكرتا إلى 14 قتيلا و84 جريحا، وفق ما أعلنت شركة السكك الحديدية الحكومية في البلاد اليوم الثلاثاء.

ووقع الحادث، مساء أمس الاثنين، قرب محطة "بيكاسي تيمور" على بُعد نحو 25 كيلومترا من العاصمة الإندونيسية، عندما اصطدم قطار للمسافات البعيدة بالعربة الأخيرة في أحد قطارات الضواحي، وفق ما أفادت به الشرطة المحلية.

ونقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان قوله إن فرق الإنقاذ فصلت القطارين عن بعضهما، وشوهد أفراد الإنقاذ وهم يستخدمون أدوات لقطع معدن العربات للوصول إلى الناجين.

وفي وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، قالت المتحدثة باسم الشركة المشغلة للقطارات في إندونيسيا آنا بوربا إن الحادث أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 81.

وأعلنت اللجنة الوطنية لسلامة النقل في إندونيسيا فتح تحقيق في الحادث، كما أعلنت شركة تشغيل السكك الحديدية الإندونيسية اليوم إلغاء رحلات لقطارات الركاب بسبب الحادث.

وتُعَد قطارات الخطوط المحلية من أكثر القطارات ازدحاما في جاكرتا، التي تُصنَّف المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم. كما تُعَد حوادث النقل أمرا شائعا في إندونيسيا، إذ أسفر تصادم في مقاطعة جاوة الغربية عام 2024 عن مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات.