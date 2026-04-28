إسرائيل تقتل 12 بهجمات على جنوب لبنان وترمب يدعو نتنياهو للتهدئة

قُتل 12 شخصا وجرح 49، خلال 24 ساعة، بهجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، تزامنا مع طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "ضبط النفس" بشأن وقف إطلاق النار في لبنان.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة، في بيان، إن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/آذار وحتى 27 أبريل/نيسان الجاري، بلغت 2521 قتيلا و7804 جرحى.

وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش دمر بنية تحتية "إرهابية" تحت الأرض بالقنطرة في المنطقة الأمنية الجديدة جنوبي لبنان، مبينا أنه أصدر تعليمات للجيش بتدمير كل بنية تحتية "إرهابية" بهذه المنطقة حتى الخط الأصفر.

وأوضح كاتس أن حكومة لبنان وجيشها تعهدا بنزع سلاح حزب الله من الجنوب "وهذه هي النتائج".

وبيّنت وسائل إعلام إسرائيلية أن 570 طنا من المتفجرات استُعملت في تفجير نفق وبنى تحتية في القنطرة.

وأفادت مراسلة الجزيرة بأن الطيران الإسرائيلي أغار على بلدات كفرتبنيت وفروق والطيري والشهابية وجويا والبازورية، بينما فجرت قواته أحياء سكنية في مدينة بنت جبيل، جنوبي لبنان.

"ضبط النفس"

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، الثلاثاء، إن ترمب حث نتنياهو على "ضبط النفس وعدم تعريض وقف إطلاق النار في لبنان للخطر"، وذلك في اتصال هاتفي مساء أمس الاثنين، مشيرة إلى أن نتنياهو أطلع المجلس الوزاري المصغر.

وأشارت القناة إلى أن نتنياهو، الذي صرح الاثنين بأن وقف إطلاق النار "يسمح لإسرائيل بالرد على التهديدات"، حاول خلال اتصاله مع ترمب توسيع نطاق حرية الجيش الإسرائيلي في العمل بلبنان، موضحا أنه من المستحيل بدون ذلك كبح جماح الهجمات على الجنود وإطلاق النار على التجمعات السكنية على الحدود الشمالية.

إعلان

وأضافت أن ترمب أصرّ على ضرورة ضبط النفس من قبل إسرائيل وعدم اتخاذ أي إجراء قد يُعرّض وقف إطلاق النار للخطر في الوقت الراهن.

وذكرت القناة أن ترمب يتطلع إلى رعاية المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، على أمل توسيع نطاق اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل المعروفة باتفاقات أبراهام.

وفي المقابل، أعلن حزب الله، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن مقاتليه استهدفوا تجمعين لجنود إسرائيليين ودبابة ميركافا إسرائيلية في بلدتي الطيبة والقنطرة جنوبي لبنان، بطائرتين مسيرتين انقضاضيتين، ردا على خرق إسرائيل وقف إطلاق النار.

مسيرات مفخخة

وفي بيان سابق، الثلاثاء، قال الحزب إن عناصره استهدفوا جرافة عسكرية إسرائيلية أثناء قيامها بهدم بيوت في مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، ردا على خرق إسرائيل وقف إطلاق النار.

ومن جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن حزب الله أطلق مسيّرات مفخخة انفجرت قرب قواته في جنوب لبنان، وذكر الجيش أن صفارات الإنذار دوّت في الجليل الأعلى، وفي مسغاف عام بسبب اعتراض مسيّرات أُطلقت نحو قواته في المنطقة.

وفي 17 أبريل/نيسان الجاري، أعلن ترمب هدنة في لبنان بين إسرائيل وحزب الله لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، قبل أن يعلن، الخميس الماضي، عن تمديدها 3 أسابيع إضافية.

وتستمر الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار عبر تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي شمل مناطق في الجنوب والبقاع، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.