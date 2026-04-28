11 قتيلا بهجوم مسيّرات على ربَك وعقوبات دولية على شقيق حميدتي

قُتل 11 شخصا جراء هجوم نفذته قوات الدعم السريع بطائرات مسيّرة على مدينة ربَك بولاية النيل الأبيض، بحسب ما أفادت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة العقوبات الدولية إدراج شقيق قائد الدعم السريع على قائمة العقوبات.

فيما أعلن الجيش السوداني تصدّيه لهجوم جديد من قوات الدعم السريع على منطقة سالي الإستراتيجية بولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، وتدمير 20 مركبة قتالية.

وأوضح مصدر أمني أن الضربة، التي وقعت في مدينة ربَك، استهدفت القوات المشتركة، وهي تحالف فصائل مسلحة تقاتل إلى جانب الجيش السوداني في الحرب ضد الدعم السريع المستمرة منذ أبريل/نيسان 2023.

وذكر شاهدان أن المسيّرة قصفت عددا من سيارات القوات المشتركة في حي الرواشدة وأخرى قرب المحكمة، وعربات كانت محملة بالأسلحة والذخائر "ما زاد من حدة الانفجارات" بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتُعد "القوات المشتركة"، وهي تحالف تقوده قيادات متمردة سابقة في دارفور انضمت لاحقا إلى القوات الحكومية، عنصرا أساسيا في المجهود الحربي للجيش السوداني.

هجوم على سالي

في هذه الأثناء، أفاد الجيش السوداني، في بيان، بأن قواته والقوات المساندة تصدّت، الثلاثاء، لـ"هجوم من مليشيا الدعم السريع على منطقة سالي بولاية النيل الأزرق، وكبدتها خسائر في الأرواح والمعدات".

وأضاف البيان أن القوات دمرت 20 مركبة قتالية واستولت على 10 مركبات أخرى بكامل عتادها وتسليحها.

وهذا هو الهجوم الثاني خلال 4 أيام، إذ أعلن الجيش السوداني، السبت، تصديه لهجوم من الدعم السريع على منطقة سالي، وتدمير 46 مركبة قتالية للدعم السريع.

وتقع منطقة سالي جنوب مدينة الدمازين، مركز ولاية النيل الأزرق، وعلى بعد 25 كيلومترا شمال مدينة الكرمك الحدودية مع إثيوبيا.

ويسيطر الجيش السوداني على أجزاء واسعة من ولاية النيل الأزرق.

ومنذ أبريل/نيسان 2023، تخوض قوات الدعم السريع مواجهات مع الجيش السوداني على خلفية خلافات بشأن دمج الأولى في المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى مجاعة تُعد من بين الأسوأ عالميا، فضلا عن مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.

حريقان غرب كردفان

في غرب كردفان، أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الثلاثاء، اندلاع حريقين بالولاية الواقعة جنوبي السودان، ما أدى إلى تدمير 159 مسكنا كليا وجزئيا، ونزوح 97 أسرة.

وأفادت المنظمة في بيان، بأن حريقا اندلع في قرية جاور بمحافظة الخيوي، الاثنين، ما أدى إلى نزوح 78 أسرة إلى مناطق مفتوحة داخل المحافظة بعد تدمير 78 مأوى (مكان سكن أو إيواء) بالكامل إلى جانب تضرر 49 مأوى بشكل جزئي.

وفي حادثة منفصلة بالولاية ذاتها في اليوم نفسه، اندلع حريق في قرية سوغات الجمال بمحافظة ود بندة.

وذكرت منظمة الهجرة أن الحريق في قرية سوغات الجمال تسبب بنزوح 19 أسرة، بعد تدمير 19 مأوى، وتضرر 13 مأوى جزئيا، حيث نُقلت الأسر المتضررة إلى مواقع مفتوحة داخل المحافظة.

على صعيد آخر، أدرجت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن القوني حمدان دقلو شقيق قائد قوات الدعم السريع محمد "حميدتي" دقلو، والذي قاد جهود قوات الدعم السريع للحصول على الأسلحة والمعدات العسكرية، على قائمة العقوبات الأممية.

وقالت اللجنة إن القوني أُدرج على قائمة العقوبات لتورطه في أعمال أو سياسات تهدد السلام والأمن والاستقرار في دارفور، مشيرة إلى أن القوني يشغل منصب مدير المشتريات في قوات الدعم السريع، وأسهم في إطالة أمد هذه الحرب من خلال قيادته جهود قوات الدعم السريع في شراء الأسلحة والمعدات العسكرية.

وأضافت اللجنة أن القوني أسهم بتسليحه لهذه القوات بشكل مباشر في استمرار حصار الفاشر في شمال دارفور، بالإضافة إلى عمليات الدعم السريع في مناطق أخرى من السودان.