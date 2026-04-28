رئيس الموساد: الحرب على إيران لن تنتهي إلا بتغيير النظام

قال رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع إن المعركة ضد إيران لن تنتهي إلا بتغيير النظام، مشيرا إلى أنه قد تم التخطيط لها مسبقا لتستمر لفترة طويلة بعد وقف إطلاق النار وهدوء المعارك.

وأعلن برنيع -وفق ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية- أن جهاز الموساد (الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية) حصل على معلومات استخباراتية إستراتيجية وتكتيكية حول النواة السرية للعدو، وأظهر قدرات عملياتية جديدة ورائدة في الدول المستهدفة.

جاء ذلك خلال حفل أقامه الموساد لتكريم عدد من العمليات والمشاريع الاستخباراتية.

وقال برنيع إن الموساد قد شهد تحولا في أسلوب عمله، وأصبح منظمة هجومية وفعالة خلال الحروب، وليس مجرد منظمة تقتصر أنشطتها العملياتية السرية الرئيسية على فترات ما بين الحروب، كما كان في الماضي.

وأشار إلى أن هذا التغيير تجلى في العمليات التي نفذها الموساد في الحروب على إيران ولبنان، ويستند إلى إنشاء هيئات جديدة وتطوير قدرات متخصصة في السنوات الأخيرة، واعتماد تقنيات متقدمة وابتكارات على جميع مستويات العمل.

كما قال إن الموساد نفذ عمليات اعتمدت على مزيج من قوات العملاء الميدانية ذات القدرات التكنولوجية المتقدمة والتغلغل السري العميق في قلب طهران.

وأضاف برنيع أن الموساد عمل جنبا إلى جنب الجيش الإسرائيلي في الحروب على إيران وحزب الله في لبنان.

وتابع أن جهاز الاستخبارات الخارجية تمكن من مهاجمة أهداف حساسة في طهران، وإحباط مخططات واغتيال شخصيات بارزة، وحماية الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بعد الحصول على معلومات استخباراتية إستراتيجية وتكتيكية حول النواة السرية للعدو.