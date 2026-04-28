روسيا تعلن إحباط محاولة انقلابية نفذها مسلحون في مالي

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن قواتها أحبطت محاولة انقلاب نفذها مسلحون في مالي، وفق ما نقلته وكالات الأنباء الرسمية الروسية.

وأضافت الوزارة أن قوات فيلق أفريقيا في مالي استخدمت جميع أنواع الأسلحة خلال عملية صد هجمات المسلحين في أثناء المحاولة الانقلابية، السبت الماضي.

وأوضحت أن خسائر المسلحين، خلال العملية التي أسفرت عن مقتل وزير الدفاع بتفجير سيارة مفخخة، تتجاوز 2500 شخص وأكثر من 100 مركبة.

وبيّنت الوزارة الروسية أن 4 مدن رئيسية في مالي تعرضت للهجوم خلال محاولة الانقلاب، لافتة إلى أن "العدو" يعيد تنظيم صفوفه وأن الوضع لا يزال صعبا.

وذكرت الوزارة أن ‌فيلق أفريقيا الروسي، الذي خلف مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يواصل أداء مهامه في مالي وأنه مستعد لصد أي هجمات أخرى.

وأفادت وسائل الإعلام الحكومية الروسية، في وقت سابق الثلاثاء، بأن فيلق أفريقيا تكبد خسائر لم تحددها، بعد أن سحب قواته من بلدة كيدال عقب ‌اشتباكات عنيفة دارت هناك خلال مطلع ‌الأسبوع.

والسبت، سيطر المتمردون الطوارق في مالي المتحالفون مع جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة على مدينة كيدال الإستراتيجية شمالي البلاد، بعد يومين من معارك مع الجيش في تطور يلقي بظلاله على مستقبل المجلس العسكري.

ويسود الترقب في مالي بعد مقتل وزير الدفاع الجنرال ساديو كامارا (47 عاما)، الذي يعد أحد أبرز مسؤولي المجلس، في هجوم شنّته جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، في حين لا يزال قائد المجلس العسكري الجنرال آسيمي غويتا متواريا ولم يصدر عنه أي تصريح منذ بدء المعارك.

وتشهد مالي منذ أكثر من 10 سنوات أزمة أمنية، لكن هجمات السبت تعد غير مسبوقة منذ تولي المجلس العسكري الحكم عام 2020.

وقال رئيس الوزراء عبد الله مايغا -في مؤتمر صحفي بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة- إن "هدف العدو كان الاستيلاء على السلطة عبر تفكيك مؤسسات الدولة". وأضاف أن دروسا ستُستخلص لتحسين الأمن، داعيا السكان إلى عدم الذعر.