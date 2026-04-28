مسؤول عسكري إيراني يُجري محادثات مع روسيا وبيلاروسيا

أفادت وكالة تاس الروسية بأن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف أجرى محادثات -أمس الاثنين- في قرغيزستان، مع رضا طلائي نائب وزير الدفاع الإيراني.

وأكد بيلوسوف مجددا موقف روسيا الداعي إلى إنهاء الحرب مع إيران عبر القنوات الدبلوماسية حصرا، معربا عن ثقته في أن موسكو وطهران ستواصلان دعم بعضهما بعضا.

كما زار طلائي بيلاروسيا، فقد ذكرت وزارة الدفاع البيلاروسية أنه ناقش هناك تطورات الوضع في الشرق الأوسط، وفق ما أوردته وكالة رويترز.

وكذلك، نقلت وكالة أنباء بلتا البيلاروسية عن وزارة الدفاع أن المسؤولين اتفقا على أن السبيل الوحيد لحل النزاع هو العودة إلى مسار التسوية السياسية الدبلوماسية، وتكثيف المفاوضات.

وأضاف بيان الوزارة أن الاجتماع أكد الاهتمام المشترك بين مينسك وطهران بتعميق التعاون الثنائي.

وقد التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وأشاد بما وصفه بنضال الشعب الإيراني للحفاظ على استقلاله في وجه الضغوط الأمريكية والإسرائيلية.

وأكد بوتين أن بلاده ستفعل كل ما في وسعها لإحلال السلام في الشرق الأوسط في أسرع وقت، وأنها تعتزم مواصلة علاقاتها الإستراتيجية مع إيران بما يخدم مصالحها ومصالح دول المنطقة.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن المحادثات بين بوتين وعراقجي كانت مفيدة، في حين قالت الخارجية الإيرانية إن عراقجي تبادل مع الرئيس بوتين وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الدولية.

كما وصف وزير الخارجية الإيراني -الذي يزور روسيا- العلاقات بين موسكو وطهران بأنها شراكة إستراتيجية، مؤكدا الاستمرار في تعزيزها.