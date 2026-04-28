مسؤولة أمريكية سابقة: إسرائيل ترتكب إبادة بغزة وواشنطن شريكة

حمّلت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي السابقة سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية عن "إبادة جماعية" في غزة، واتهمت الولايات المتحدة بالتواطؤ في ذلك.

وقالت ويندي شيرمان في مقابلة مع شبكة "بلومبيرغ" إن سياسات نتنياهو أدت إلى إبادة جماعية في غزة وزعزعة استقرار الشرق الأوسط، وإن الولايات المتحدة جزء من هذه العملية.

وأوضحت أن السياسة الأمريكية متشابكة مع العلاقات مع إسرائيل في جوانب عديدة، وأن هذه العلاقات بحاجة إلى إعادة تقييم.

وتكتسب تصريحات شيرمان وزنا خاصا لكونها دبلوماسية مخضرمة تولت منصب نائبة وزير الخارجية في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، وتأتي في لحظة تتعرض الإدارة الأمريكية الحالية لانتقادات متصاعدة بسبب دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل رغم الحصيلة الثقيلة للضحايا في غزة وحجم الدمار الذي لحق بالقطاع، وما يرافق كل ذلك من دعوات لمراجعة العلاقة مع تل أبيب وربطها باحترام القانون الدولي.

وقتلت إسرائيل حتى الآن 817 فلسطينيا وأصابت 2296 آخرين في خروقات لاتفاق وقف النار منذ تاريخ سريانه، وفق بيان لوزارة الصحة.

وجرى التوصل للاتفاق، عقب عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أمريكي، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد عن 172 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية.