قبرص التركية تحذر من نشر قوات فرنسية جنوبي الجزيرة

حذرت جمهورية شمال قبرص التركية من اعتزام الشطر الجنوبي للجزيرة (جمهورية قبرص اليونانية) نشر قوات فرنسية في الجزيرة، واصفة الخطوة بأنها بالغة الخطورة.

وقال رئيس وزراء شمال قبرص التركية أونال أوستل إن تصريحات رئيس قبرص (اليونانية) نيكوس خريستودوليدس بشأن نشر جنود فرنسيين في جنوب الجزيرة "خطوة استفزازية وغير مقبولة"، محذرا من أنها ستضر كثيرا بالسلام والاستقرار في الجزيرة.

وأضاف أوستل "خريستودوليدس ومن ينتهج نهجه يتحدثون عن تفاوض جديد من جهة، ومن جهة أخرى يتجاهلون الشعب القبرصي التركي"، مشيرا إلى أن ما وصفه بـ"الموقف المتناقض" يكشف بوضوح "النيات الحقيقية".

وشدد على أن موافقة الشعب القبرصي التركي ضرورية لأي وجود عسكري أو عمل عسكري في الجزيرة، وأن أي خطوة تُتخذ دون موافقة القبارصة الأتراك ستكون باطلة ومُلغاة بموجب القانون الدولي.

ويوم الأحد، أعلن خريستودوليدس أن جمهورية قبرص (اليونانية) ستوقع اتفاقية مع فرنسا في يونيو/حزيران المقبل، تسمح بنشر قوات فرنسية جنوبي الجزيرة.

وتشهد قبرص منذ عام 1974 انقساما بين شطرين تركي في الشمال ويوناني في الجنوب، وفي عام 2004 رفض القبارصة اليونانيون خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطرَي الجزيرة.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في كرانس مونتانا بسويسرا في يوليو/تموز 2017، لم تَجرِ أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.