عراقجي يشيد بمتانة الشراكة الإستراتيجية بين إيران وروسيا

أشاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعمق ومتانة العلاقات التي تربط بلاده بروسيا، معربا عن ترحيبه بدعم موسكو للجهود الدبلوماسية الرامية لوقف الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب لقاء جمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان عراقجي قد وصل -صباح أمس الاثنين- إلى مدينة سان بطرسبورغ شمال غربي روسيا حيث استقبله بوتين، وذلك في إطار جولة خارجية شملت أيضا سلطنة عمان، وباكستان التي تقود الوساطة بين طهران وواشنطن.

وقال عراقجي في تصريحات اليوم الثلاثاء: "يسرنا التواصل مع روسيا على أعلى المستويات، لا سيما أن المنطقة تشهد تحولات كبرى".

وأكد الوزير الإيراني أن "الأحداث الأخيرة برهنت على عمق وقوة شراكتنا الإستراتيجية مع روسيا"، مضيفا: "نعرب عن امتناننا لما لقيناه من تضامن".

وتأتي هذه التصريحات في ظل مساعٍ روسية للتوسط من أجل المساعدة في استعادة الهدوء بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب الحرب على إيران التي أدانتها موسكو بشدة.

وكانت روسيا قد عرضت مرارا مقترحا لتخزين اليورانيوم الإيراني المخصب لديها كآلية لتهدئة التوترات القائمة، غير أن هذا الاقتراح قوبلت بالرفض من الولايات المتحدة.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، لتردّ الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/نيسان الجاري هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وفي 11 أبريل/نيسان، استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفضِ إلى اتفاق، ليعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 21 من الشهر ذاته تمديد الهدنة، بناء على طلب الوساطة الباكستانية "إلى حين تقديم طهران مقترحها" بشأن المفاوضات، دون تحديد سقف زمني.