ترمب: إيران أبلغتنا للتو أنها في حالة انهيار وتريد منا فتح هرمز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب -اليوم الثلاثاء- إن إيران أبلغت الولايات المتحدة أنها في حالة انهيار وتريد منها فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن، من دون أن يكشف عن الطريقة التي أوصلت بها إيران تلك الرسالة.

وأضاف ترمب -في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي- أن "إيران أبلغتنا للتو بأنها في حالة انهيار، وتريد منا فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن، بينما تحاول ترتيب وضع قيادتها، وأعتقد أنهم سيكونون قادرين على ذلك".

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق على المنشور على منصة تروث سوشيال.

مفاوضات يكتنفها التجاذب

وتشهد المباحثات بين إيران وأمريكا لإنهاء الحرب حالة من التجاذب، إذ أعلنت الولايات المتحدة أنها تدرس المقترحات الإيرانية الجديدة المتعلقة بفتح مضيق هرمز، في وقت اعتبرت فيه طهران أن واشنطن لم تعد في موقع يسمح لها بإملاء الشروط.

وأغلقت إيران عمليا المضيق الحيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا، منذ بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها قبل شهرين. وبات مستقبل الملاحة في هذه المنطقة نقطة تجاذب رئيسية، مع فرض واشنطن بدورها حصارا على الموانئ الإيرانية.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن واشنطن تدرس اقتراحا إيرانيا جديدا في إطار المباحثات التي تتوسط فيها باكستان، ورجحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية ألا يوافق الرئيس الأمريكي على ما عرضته إيران، والذي أوردت تقارير أنه يشمل فتح المضيق ورفع الحصار عن الموانئ في خطوة أولى، وإرجاء البحث في نقاط خلافية أخرى إلى مراحل لاحقة.

وأفادت تقارير إخبارية بأن أحدث مقترح إيراني ينص على تأجيل مناقشة البرنامج النووي الإيراني إلى حين انتهاء الحرب وتسوية الخلافات المتعلقة بالشحن البحري من الخليج.

ومن المستبعد أن يرضي المقترح واشنطن التي تصر على ضرورة حل القضايا النووية من البداية. وفي هذا الصدد، قال مسؤول أمريكي مطلع على اجتماع ترمب أمس الاثنين مع مستشاريه -ورفض الكشف عن هويته- لرويترز إن الرئيس غير راض عن مقترح إيران لهذا السبب.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الولايات المتحدة "لن تتفاوض عبر الصحافة" و"هي واضحة بشأن خطوطنا الحمراء"، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترمب إلى إنهاء الحرب ضد إيران التي بدأتها في فبراير/شباط مع إسرائيل.