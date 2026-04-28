قطر: ندعم وساطة باكستان ولا نقبل إغلاق مضيق هرمز

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، إن قطر تسعى إلى حل نهائي للصراع الحالي بين الولايات المتحدة وإيران، ولا تريد العودة للأعمال العدائية أو بقاء الوضع في حالة جمود، مؤكدا رفض بلاده بأي شكل من الأشكال تهديد أو إغلاق مضيق هرمز.

وأضاف الأنصاري، في مؤتمر صحفي، أن أولوية قطر هي استقرار المنطقة، وأنها مع أي مفاوضات لوقف إطلاق النار أو فتح مضيق هرمز، مؤكدا أن بلاده تدعم دور باكستان بالكامل كوسيط وتنسق مع مختلف الأطراف في المنطقة والخارج.

وتابع أن بلاده تضع نصب أعينها الوصول إلى حل دبلوماسي، مؤكدا أن النزاع سينتهي على طاولة المفاوضات.

وقال الأنصاري إن المهم في المرحلة الحالية هو حل الأزمة الحالية في المنطقة حلا شاملا، وأضاف أن قطر لا تريد العودة للأعمال العدائية أو أن تكون هناك حالة جمود أو يندلع الصراع مرة أخرى.

وأوضح المتحدث القطري أن الموقف الخليجي واضح بخصوص الأزمة الحالية، وهو أن حلها يكون عبر المسار الدبلوماسي.

ويعقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الثلاثاء، قمة تشاورية استثنائية في مدينة جدة السعودية، لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية، في ظل الحرب التي تشهدها المنطقة.

إغلاق مرفوض

وبشأن مضيق هرمز، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن إغلاقه له تأثير على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد، وأدى لتبعات اقتصادية على مستوى العالم كله.

وأضاف أن بلاده أكدت منذ اليوم الأول للحرب أن منع مرور السفن في المضيق غير مقبول بأي شكل كان.

وأكد أن قطر تدعم كل الجهود الدولية التي تؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز وتأمينه.

كما قال إن بلاده تؤكد على خطورة استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط، وذلك بالنظر إلى تأثير ذلك على أمن الطاقة.

من جهة أخرى، أوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية أن قطر اتخذت كل التدابير للتصدي لأي هجمات، وأنها تحتفظ بالحق في حماية سيادتها.

وأوضح أن الدفاعات الجوية القطرية تصدت لنحو 98% من الهجمات التي استهدفت البلاد خلال الفترة الماضية.

ونددت قطر بهجمات إيرانية استهدفت أراضيها، وتعهدت مرارا بالدفاع عن سيادتها.

وخلال الحرب الأخيرة، استهدفت إيران ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة ردا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية عليها.