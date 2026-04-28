قطر: ندعم وساطة باكستان ولا نقبل إغلاق مضيق هرمز

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، إن دولة قطر تسعى إلى حل نهائي للصراع الحالي بين الولايات المتحدة وإيران، ولا تريد العودة للأعمال العدائية أو بقاء الوضع في حالة جمود، مؤكدا رفض بلاده بأي شكل من الأشكال تهديد أو إغلاق مضيق هرمز.

وأضاف الأنصاري، في مؤتمر صحفي، أن أولوية قطر هي استقرار المنطقة، وأنها مع أي مفاوضات لوقف إطلاق النار أو فتح مضيق هرمز، مؤكدا أن بلاده تدعم دور باكستان بالكامل كوسيط وتنسق مع مختلف الأطراف في المنطقة والخارج.

وبشأن مضيق هرمز، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن إغلاقه له تأثير على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد، وأدى لتبعات اقتصادية على مستوى العالم كله، مضيفا أن بلاده أكت منذ اليوم الأول للحرب أن منع مرور السفن في المضيق غير مقبول بأي شكل كان.

وتابع أن قطر اتخذت كل التدابير للتصدي لأي هجمات، وأنها تحتفظ بالحق في حماية سيادتها.

وأوضح المتحدث القطري أن الموقف الخليجي واضح بخصوص الأزمة الحالية، وهوأن حلها يكون عبر المسار الدبلوماسي.

ويعقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الثلاثاء، قمة تشاورية استثنائية في مدينة جدة السعودية، لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية، في ظل الحرب التي تشهدها المنطقة.