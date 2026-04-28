صور تكشف كيف تحولت مساحة خضراء إلى قاعدة للمسيّرات قرب أوكرانيا

أظهرت صور أقمار صناعية حديثة استمرار عمليات البناء والتوسعة في موقع عسكري روسي قرب قرية تسيمبولوفا في مقاطعة أوريول غربي روسيا، وهو موقع حددته تقارير استخباراتية سابقة بوصفه إحدى قواعد إطلاق مسيرات شاهد/جيران المستخدمة في الهجمات على أوكرانيا.

وتكشف المقارنة البصرية للصور أن الموقع لم يكن يضم منشآت عسكرية واضحة في أغسطس/آب 2024 إذ ظهر كأرض خضراء مفتوحة، قبل أن يتحول تدريجيا إلى منشأة موزعة تضم طرقا داخلية، وسواتر ترابية، وملاجئ صغيرة، ومناطق تجهيز وإطلاق محتملة، مع استمرار أعمال التطوير حتى أحدث الصور المتاحة في أبريل/نيسان الجاري.

من أرض مفتوحة إلى قاعدة مسيرات

وتُظهر الصور أن وتيرة التطوير تسارعت بين أغسطس/آب 2024 وفبراير/شباط 2025، حيث أصبح النمط التشغيلي للموقع أكثر وضوحا. فقد ظهرت طرق رئيسية ممتدة داخل القاعدة، ومناطق مستطيلة محاطة بسواتر ترابية، ومنشآت صغيرة موزعة على جانبي المحور الرئيسي، إلى جانب شبكة مسارات داخلية تتيح حركة المركبات بين مناطق التخزين والتجهيز والإطلاق المحتملة.

ويتقاطع هذا التحليل البصري مع تقرير لمؤسسة مولفار (Molfar) الاستخباراتية، التي قالت إنها حددت الموقع قرب تسيمبولوفا استنادا إلى وثائق مسربة بوصفه قاعدة لإطلاق مسيرات شاهد/ جيران، مشيرة إلى أن البنية الأساسية للموقع كانت قد اكتملت إلى حد كبير بحلول فبراير/ شباط 2025.

وتُظهر أحدث صورة متاحة من بلانيت لابس بي بي سي (Planet Labs PBC) بتاريخ 22 أبريل/ نيسان 2026 استمرار تطوير الموقع، إذ تظهر مسارات خطية طويلة ومناطق حديثة التسوية، إلى جانب منشآت وسواتر جديدة مقارنة بصور عام 2025. ويشير ذلك إلى أن القاعدة واصلت إضافة بنية تشغيلية جديدة بعد اكتمال معظم مرافقها الأساسية.

بنية أقرب إلى تشغيل المسيرات

ولا تبدو المنشأة الواقعة قرب قرية تسيمبولوفا قاعدة جوية بالمعنى التقليدي، إذ لا تضم مدرجا واضحا للطائرات المأهولة. وتبدو، وفق قراءة الصور، أقرب إلى منشأة تشغيل للمسيرات، تقوم على طرق طويلة، وملاجئ صغيرة، وسواتر ترابية، ومناطق تجهيز موزعة، وممرات تسمح بحركة مركبات الإطلاق أو الدعم داخل الموقع.

ويجعل هذا النمط الموقع أكثر ملاءمة لعمليات المسيرات بعيدة المدى مقارنة بالبنية التقليدية للمطارات العسكرية، خاصة إذا كان استخدامه مرتبطا بمنصات إطلاق متنقلة أو تجهيزات ميدانية لا تحتاج إلى مدارج طيران واسعة.

وتكتسب القاعدة أهمية إضافية بسبب موقعها في مقاطعة أوريول غربي روسيا، على مسافة قريبة نسبيا من الحدود الأوكرانية، مما يجعلها ضمن نطاق المواقع الخلفية التي يمكن استخدامها في تجهيز وإطلاق المسيرات باتجاه أهداف داخل أوكرانيا، مع بقائها خارج خط المواجهة المباشر.

وبذلك، يقدم التسلسل الزمني للصور دليلا بصريا قويا على أن روسيا طورت هذا الموقع من مساحة مفتوحة منذ أغسطس/آب 2024، ثم حولته خلال أقل من عامين إلى منشأة متخصصة ذات بنية واسعة لتخزين وتجهيز وإطلاق المسيرات.