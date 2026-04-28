صور أقمار فضائية تكشف دمار قاعدة "فتح" التابعة للحرس الثوري

كشفت صور أقمار صناعية عالية الدقة، حللتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة، عن تعرض قاعدة "فتح" الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني بين محافظتي البرز وطهران، لاستهداف مباشر خلّف أضرارا واسعة في مجمع الهناجر والمرافق الفنية شمالي القاعدة، إلى جانب آثار احتراق وحطام داخل ساحة الطيران ومناطق تمركز المروحيات.

وأظهرت الصور الملتقطة بتاريخ 10 أبريل/نيسان 2026، تغيّرات حادة في الشريط الشمالي للقاعدة، حيث بدت عدة هناجر ومبان تشغيلية وقد تعرضت لأضرار هيكلية واضحة، مع آثار احتراق وانهيار في أسقف بعض المنشآت.

وتظهر الصور الحديثة أن الضرر امتد على طول مجمع الهناجر والمرافق الفنية شمالي القاعدة، في منطقة كانت تضم منشآت تخزين وصيانة واصطفاف معدات عسكرية، وتبدو بعض هذه المنشآت وقد فقدت أجزاء من أسقفها أو تعرضت لاحتراق داخلي، فيما تنتشر حولها آثار حطام وبقع داكنة تشير إلى شدة الاستهداف.

وفي ساحة الطيران، رصدت الصور نقاط احتراق وحطاما سوداء موزعة قرب الممرات ومناطق الوقوف، ما يشير إلى أن الضربة طالت أيضا معدات جوية داخل القاعدة، كما تظهر نقاط تضرر إضافية قرب تقاطعات الممرات وعلى أطراف الساحة الخرسانية جنوب شرقي القاعدة.

وتقع قاعدة "فتح" الجوية غرب محافظة طهران على الحدود مع محافظة البرز، وتُصنف ضمن القواعد العسكرية المهمة المرتبطة بطيران القوة البرية للحرس الثوري، نظرا لدورها في تشغيل المروحيات الهجومية والقتالية خصوصا من طرازي "ميل-17" و"كوبرا"، بالإضافة إلى دعم المهام الجوية واللوجستية.

ويأتي هذا الرصد ضمن سياق أوسع من الضربات التي طالت خلال الحرب مواقع عسكرية وأمنية وصناعية مرتبطة بالحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية في محيط طهران وكرج. فقد وثقت صور أقمار صناعية ملتقطة خلال الأسابيع الماضية أضرارا في مقرات عسكرية ومنشآت للصناعات الجوية ومواقع تشغيلية أخرى داخل الحزام العسكري المحيط بالعاصمة.