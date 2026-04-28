حرائق وتلوث.. الأقمار الصناعية توثق تداعيات استهداف منشأة توابسي الروسية

أظهرت صور أقمار صناعية حديثة، مؤشرات بصرية على تلوث بحري قبالة سواحل مدينة توابسي الروسية المطلة على البحر الأسود، بالتزامن مع ظهور أضرار واسعة داخل منشأة نفطية في الميناء، وذلك بعد أيام من هجمات أوكرانية بالطائرات المسيّرة استهدفت البنية التحتية المرتبطة بتصدير الطاقة في المدينة.

وبحسب المقارنة البصرية التي أجرتها وحدة المصادر المفتوحة بشبكة الجزيرة، بين صور ملتقطة قبل 16 أبريل/نيسان 2026 وأخرى التقطت في 26 أبريل/نيسان، كشفت الصور الأحدث عن بقعة داكنة واسعة وممتدة فوق سطح البحر، تتقاطع مع إعلان رسمي روسي عن رصد تسرب بقعة نفطية قرب ميناء توابسي.

وتُظهر القراءة البصرية للصور امتداد هذه البقعة من المنطقة الساحلية المحاذية لرأس كادوش (Cape Kadosh) والمرفأ باتجاه المياه المفتوحة، في نمط يرجح حدوث تسرب هيدروكربوني في المنطقة.

ويتقاطع هذا الرصد مع ما أعلنه المقر العملياتي لإقليم كراسنودار، الذي قال إنه رصد بقعة نفطية في البحر الأسود بمساحة تقارب 10 آلاف متر مربع على بعد نحو ميل ونصف من ميناء توابسي، وأرجع ذلك إلى الأضرار التي لحقت بالمنشأة البحرية إثر هجوم نُفذ ليلة 16 أبريل/نيسان.

وتشير المعطيات الرسمية الروسية إلى أن الموقع تعرض في وقت لاحق لهجوم آخر أوسع من حيث النطاق في 20 أبريل/نيسان، أدى إلى اندلاع حرائق كبيرة في صهاريج تخزين الوقود ومحطة التصدير. كما نقلت وكالة تاس عن حاكم إقليم كراسنودار مقتل شخص وإصابة آخر جراء استهداف الميناء بطائرة مسيّرة.

ماذا تُظهر الصور داخل المنشأة؟

تكشف الصور عالية الدقة الملتقطة في 26 أبريل/نيسان توقف تصاعد أعمدة الدخان الكثيفة التي كانت تغطي الموقع في الأيام السابقة، مما يشير إلى نجاح فرق الإطفاء في إخماد الحرائق. ومع انقشاع الدخان، ظهرت بوضوح آثار دمار واسعة داخل المنشأة، من بينها حدوث تفحم شديد في عدد من خزانات النفط، وتحول أجزاء منها إلى كتل داكنة محترقة، مع مؤشرات على تضرر هيكلي كبير في بعض المرافق.

وتنسجم هذه المشاهد مع ما سبق أن وثقته وحدة المصادر المفتوحة في تقارير سابقة عن استهدافات طالت منشآت روسية مرتبطة بالطاقة على ساحل البحر الأسود، في سياق تصاعد الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية النفطية واللوجستية الروسية.

وتكتسب منشأة توابسي أهمية خاصة لأنها تضم مصفاة ومحطة تصدير تتبعان لشركة روسنفت (Rosneft)، وتُعد من أهم نقاط معالجة وتصدير النفط الروسي على البحر الأسود.

وفي هذا السياق، فإن رصد تلوث بحري من هذا النوع من شأنه أن يستدعي، وفق الأطر العامة لاتفاقية الاستعداد والاستجابة والتعاون في مجال التلوث الزيتي (OPRC) التابعة للمنظمة البحرية الدولية، إجراءات استجابة سريعة تهدف إلى احتواء التلوث والحد من آثاره البيئية والتشغيلية.