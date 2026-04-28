لفت تقرير في صحيفة واشنطن بوست إلى التغييرات الجذرية التي يجريها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في نظام المحاكم لتخفيف تراكم قضايا اللجوء، ما دفع مسؤوليه إلى تعيين قضاة ترحيل لا يتمتع بعضهم بالخبرة والتدريب الكافيين، وفق التقرير.

وتأتي هذه التعيينات في أعقاب فصل وزارة العدل أكثر من 100 قاض في قضايا الهجرة منذ تولي ترمب منصبه، فيما وُصف بعملية غير مسبوقة. كما تقاعد أو استقال عدد مماثل، ليعين مكانهم أكثر من 140 قاضيا جديدا حتى الآن.

ويقول قضاة سابقون إنهم يخشون أن تجبر الإدارة القضاة الذين يصدرون أحكاما لا تروق لها على الاستقالة، واستبدالهم بآخرين موالين.

وفي شأن آخر، نقلت نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أبدى عدم اقتناعه بالمقترح الإيراني الأخير، الذي يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز مقابل تأجيل البت في الملف النووي، وسط تباين في التقديرات بشأن جدوى تأجيل المحادثات وتأثيره على أسواق الطاقة العالمية.

وفي إسرائيل، نبه مقال رأي في صحيفة يديعوت أحرونوت إلى تصاعد خطر الطائرات المسيّرة التابعة لحزب الله في الشمال، معتبرا أنها باتت تمثل نقطة ضعف متنامية للجيش الإسرائيلي في ظل عجزه عن التصدي لها بشكل فعال.

أما في الملف الأوكراني، فنقلت الإندبندنت عن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن كييف قد تواجه خيار التنازل عن أراض في إطار اتفاق سلام مع روسيا، رغم كلفتها السياسية، مقابل تمهيد الطريق لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق العلاقات الدولية، رأى وزير الخارجية البريطاني الأسبق ويليام هيغ، في مقال بصحيفة تايمز ، أن زيارة الملك تشارلز إلى الولايات المتحدة مهمة، لكنها لن تسهم في استقرار العلاقات الثنائية، ولن تستعيد أمجاد التحالف البريطاني الأمريكي.

وأضاف أنه يمكن المضي نحو فصل جديد أكثر قوة ونضجا، داعيا إلى أن تكون بريطانيا أكثر استقلالية وفعالية، وأكثر تمسكا بقيمها.