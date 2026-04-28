انطلاق 21 حافلة تقل مئات السودانيين من مصر إلى بلادهم

انطلقت من عدد من المحافظات المصرية، الثلاثاء، 21 رحلة عودة للاجئين سودانيين من مصر إلى السودان ضمن رحلات عودة طوعية للاجئين والنازحين.

وقال محمد عباس، عضو "لجنة الأمل للعودة الطوعية"، المنظمة للرحلات، للجزيرة، إن 21 رحلة انطلقت يوم الثلاثاء وضمت أكثر من ألف شخص.

وأضاف أن 10 حافلات تحركت من وسط العاصمة المصرية، بينما تحركت 5 حافلات من حي الهرم بمحافظة الجيزة، وانطلقت رحلتان من الإسكندرية شمال مصر، في حين تحركت 3 حافلات من محافظة أسوان أقصى جنوب مصر، موضحا أن كل حافلة كانت تضم 49 راكبا.

وبدأ مشروع العودة الطوعية في أبريل/نيسان 2025 برعاية رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وبإشراف منظومة الصناعات الدفاعية السودانية.

تعزيز العودة الطوعية

ورغم الظروف الصحية والبيئية الصعبة في السودان، فإن الاستقرار الأمني النسبي بفضل انتشار قوات الشرطة ساعد على تعزيز العودة الطوعية، خصوصا من الخارج، وتتصدر مصر قائمة الدول المستضيفة للسودانيين منذ اندلاع الحرب، لكن مؤشرات العودة منها إلى السودان تتزايد.

ووفقا لـ الأمم المتحدة، فإن نحو 4 ملايين شخص عادوا طوعا إلى ديارهم في السودان رغم استمرار الحرب، محذرة من تحديات جسيمة تواجههم.

وأسفرت الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي دخلت عامها الرابع عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، كما تسببت في نزوح أكثر من 12 مليون شخص داخل البلاد، ودفعت أكثر من 4 ملايين آخرين للفرار إلى دول مجاورة، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

وتسعى المنظمة الدولية للهجرة إلى جمع 170 مليون دولار لخطة الاستجابة لأزمة السودان لعام 2026، لكن هذه الخطة ما زالت تعاني نقصا في التمويل قدره 97.2 مليون دولار، وفق المنظمة.