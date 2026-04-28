"نهْب الممتلكات والنشر على المنصات".. رئيس الأركان الإسرائيلي يحذّر جنوده بعد سلسلة فضائح

وجّه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير -أمس الاثنين- تحذيرا لقواته من مغبة الانخراط في أعمال نهب لممتلكات المدنيين، كما اعتبر أن نشر مقاطع "مثيرة للجدل" على منصات التواصل الاجتماعي يمثل "خطا أحمر".

ويأتي هذا التحذير إثر كشف صحيفة هآرتس الإسرائيلية اتهامات بتورط جنود في نهب كميات كبيرة من الممتلكات المدنية خلال العدوان البري العسكري الحالي في جنوب لبنان، وذلك استنادا إلى شهادات أدلى بها عسكريون وقادة ميدانيون.

وتزامن ذلك مع انتشار مقاطع فيديو على شبكات التواصل تُظهر جنودا إسرائيليين يوثقون بأنفسهم مشاهد يمزحون فيها أثناء عبثهم وتخريبهم لممتلكات داخل منازل يُعتقد أنها في جنوب لبنان.

وفي واقعة أثارت موجة من التنديد الدولي، نُشرت صورة لجندي يستخدم مطرقة لتحطيم "تمثال للمسيح" في بلدة دبل الحدودية اللبنانية، مما دفع الجيش الإسرائيلي للإعلان عن معاقبة جنديين على خلفية الحادثة.

ونقل بيان عسكري عن زامير قوله -خلال لقاء جمعه بعدد من الضباط- إن "ظاهرة النهب -إن وُجدت- معيبة، وقد تسيء إلى صورة الجيش الإسرائيلي. وإذا وقعت حوادث كهذه فسنحقق فيها".

وشدد زامير على ضرورة امتناع المجندين وجنود الاحتياط عن استخدام شبكات التواصل لنشر محتوى "مثير للجدل أو يهدف للترويج الذاتي"، متوعدا المخالفين بـ"إجراءات تأديبية". وحذر من أن "تطبيع مثل هذه السلوكيات قد يكون بخطورة التهديدات العملياتية ذاتها".

وشدد الجيش -في بيان منفصل- على أنه يعدّ "أي اعتداء على الممتلكات المدنية وأي عمل نهب مسألة بالغة الخطورة".

وأشار البيان إلى أن الشرطة العسكرية نفذت "عمليات تفتيش عند المعابر في الشمال أثناء خروج القوات من العمليات"، من دون أن يوضح ما إن كانت قد عثرت على ما يؤكد حصول نهب.

وأوضحت منظمة "كسر الصمت" الحقوقية الإسرائيلية غير الحكومية أن أعمال النهب وسلوكيات مماثلة أصبحت "شائعة جدا"، وذلك منذ بدء العدوان البري الإسرائيلي على غزة في أواخر عام 2023. لكنها أكدت عدم جمع شهادات من جنود في لبنان.