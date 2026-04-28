انتهاكات إسرائيلية متواصلة.. 5 شهداء و6 مصابين بهجمات على قطاع غزة

استشهد 5 فلسطينيين، بينهم طفل في التاسعة من عمره، وأصيب 6 آخرون في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة اليوم الثلاثاء.

وذكر مسعفون أن طائرة مسيرة إسرائيلية قتلت الطفل عادل النجار شرق خان يونس جنوبي القطاع، وأُصيب شاب (30 عاما)، إثر قصف إسرائيلي على وسط مدينة خان يونس. وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن مسيرة إسرائيلية قصفت بصاروخ محيط دوار أبو حميد وسط المدينة.

كما استهدفت غارة جوية إسرائيلية سيارة في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 4 أشخاص بينهم أب وابنه.

وأفاد شهود عيان بأن مسيرة إسرائيلية قصفت بصاروخ المركبة المدنية في محيط منطقة دوار حيدر غربي المدينة.

وتتواصل الخروقات اليومية الإسرائيلية لوقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وفي شمال القطاع، قالت المصادر الطبية إن الفلسطينية منى الطيبين (49 عاما) أُصيبت برصاص إسرائيلي في محيط منطقة التوام، ووُصفت جراحها بالخطيرة.

يأتي هذا بينما قال الشهود إن الجيش الإسرائيلي أطلق نيرانه صوب المخيم المصري في محيط التوام.

وأشار الشهود إلى أن كافة المناطق التي استهدفتها إسرائيل وخلفت ضحايا، تقع خارج نطاق سيطرة وانتشار الجيش.

وفي سياق متصل، أوضح الشهود أن المدفعية الإسرائيلية قصفت بشكل مكثف المناطق الشرقية من مخيم جباليا شمالي القطاع، بالتزامن مع إطلاق نار صوب المناطق ذاتها.

وضمن خروقاتها المتواصلة، قتلت إسرائيل بالقصف وإطلاق النار حتى صباح الثلاثاء، نحو 818 فلسطينيا وأصابت 2301 آخرين، وفق بيان لوزارة الصحة.وكا

وجرى التوصل للاتفاق، عقب عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أمريكي، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطيني، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية.