انتشار أمريكي واسع في بحر العرب وهرمز.. ماذا كشفت صور الأقمار الصناعية؟

أظهرت صور أقمار صناعية ملتقطة في 26 أبريل/نيسان الجاري انتشار عدد من القطع البحرية الأمريكية الكبرى في نطاق يمتد من شمال البحر الأحمر إلى بحر العرب، في مشهد يعكس استمرار الحضور البحري الأمريكي المكثف قرب مسارات الملاحة الحساسة بين البحر الأحمر ومضيق هرمز.

وبحسب التحليل البصري الذي أجرته وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة، ظهرت حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد آر فورد (USS Gerald R. Ford / CVN-78) في شمال البحر الأحمر، بينما رُصدت حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن (USS Abraham Lincoln / CVN-72) في بحر العرب، إلى جانب سفينة الإنزال الهجومي يو إس إس تريبولي (USS Tripoli / LHA-7) في النطاق البحري نفسه.

جيرالد فورد في شمال البحر الأحمر

أظهرت الصور تموضع حاملة الطائرات جيرالد فورد في شمال البحر الأحمر، بعدما تحركت نحو 96 كيلومتراً فقط منذ آخر تموضع مرصود لها في المنطقة يوم 20 أبريل/نيسان، فيما تبعد حالياً نحو 66 كيلومتراً عن محمية دفة الوجه على الساحل السعودي.

وفي مشهد لافت، بدت الحاملة وكأنها تنفذ انعطافاً حاداً في مياه البحر الأحمر. ولا تسمح الصور وحدها بالجزم بسبب المناورة أو طبيعة المهمة المرتبطة بها، لكنها توثق استمرار حركة الحاملة ومرافقيها في شمال البحر الأحمر، في توقيت تتواصل فيه التوترات المرتبطة بالملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

أبراهام لينكولن في بحر العرب

وفي بحر العرب، أظهرت الصور حاملة الطائرات أبراهام لينكولن وهي تبحر برفقة مدمرتين على الأقل يُرجح أنهما من فئة أرلي بيرك (Arleigh Burke)، على مسافة تقارب 323 كيلومتراً جنوب الساحل الإيراني.

ويضع هذا التموضع الحاملة داخل نطاق بحري قريب نسبياً من الممرات المؤدية إلى خليج عُمان ومضيق هرمز، حيث تصاعدت خلال الأسابيع الماضية التوترات المرتبطة بالحصار البحري الأمريكي على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها، وبإعلانات إيرانية أمريكية متكررة عن تقييد أو اعتراض بعض السفن في المضيق.

إعلان

وكانت أبراهام لينكولن قد دخلت نطاق مسؤولية الأسطول الأمريكي الخامس في وقت سابق من عام 2026، بعد إعادة توجيهها من المحيط الهادئ إلى الشرق الأوسط مع تصاعد التوتر الإقليمي.

"تريبولي" قرب السواحل العُمانية

كما رصدت الصور سفينة الإنزال الهجومي الأمريكية “يو إس إس تريبولي” وهي تعمل على بعد نحو 117 كيلومترات فقط من السواحل العُمانية في بحر العرب، برفقة مدمرة أمريكية حديثة من فئة أرلي بيرك.

وتُظهر القياسات أن تريبولي تبعد نحو 140 كيلومتراً عن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، بما يشير إلى وجود قطعتين أمريكيتين كبيرتين في نطاق عملياتي متقارب داخل بحر العرب.

وتختلف تريبولي عن حاملات الطائرات النووية التقليدية، لكنها تُعد سفينة إنزال هجومي قادرة على تشغيل طائرات ومروحيات ومساندة عمليات برمائية وجوية محدودة.

ويكشف توزيع هذه القطع البحرية أن الانتشار الأمريكي يمتد على مسرح بحري واسع يبدأ من شمال البحر الأحمر وينتهي عند بحر العرب، قرب الممرات المؤدية إلى مضيق هرمز.

ويأتي ذلك في سياق توترات إقليمية تشمل استمرار المخاطر على الملاحة في البحر الأحمر، وتصاعد أزمة مضيق هرمز، والضغوط الأمريكية على الشحن المرتبط بإيران. وبذلك ترسم الخرائط صورة انتشار بحري واسع يعكس رغبة واشنطن في إبقاء قوة ضاربة ومتحركة قرب أهم الممرات البحرية في المنطقة.