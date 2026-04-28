الرئيس الأرجنتيني يواصل منع الصحفيين من دخول القصر الرئاسي

منعت حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، أمس الاثنين، الصحفيين من دخول القصر الرئاسي لليوم الثالث، وسط انتقادات بانتهاك حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات.

ولدى ميلي -الذي يُعَد حليفا قويا للرئيس الأمريكي دونالد ترمب– علاقة مضطربة مع وسائل الإعلام التي دأب على توجيه إهانات لاذعة إليها منذ توليه منصبه في ديسمبر/كانون الأول 2023.

وكانت الحكومة قد منعت الصحفيين المعتمدين لتغطية الأحداث في القصر الرئاسي من دخوله يومي الخميس والجمعة الماضيين، بدعوى تحقيقها في مزاعم بشأن "تجسس غير قانوني".

ويُجري جهاز الأمن الرئاسي تحقيقا مع صحفيَّين من قناة "تودو نوتيسياس" بتهمة التصوير في مناطق محظورة داخل القصر من دون تصريح يسمح لهما بذلك. ويقول الصحفيان إنهما حصلا على إذن بالتصوير، وإن المناطق التي جرى تصويرها كان يزورها الأطفال بوتيرة متكررة خلال رحلات مدرسية.

تنديد

ونددت جمعية الإعلام الأرجنتينية بالحظر، مشيرة إلى أنه "يؤثر بشكل مباشر في حرية التعبير وحق الحصول على المعلومات، وهما ركنان أساسيان للنظام الديمقراطي".

كما سعت صحيفة "أمبيتو فينانسييرو" المتخصصة في الشؤون المالية للحصول على حكم قضائي عاجل لإجبار الحكومة على تمكينها من الوصول إلى المعلومات.

وتجاهل الرئيس ميلي الانتقادات الموجَّهة إليه بشأن الحظر، وكتب في منشور على منصة إكس كلمة "NOLSALP"، وهي اختصار لشعاره "نحن لا نكره الصحفيين بما فيه الكفاية".