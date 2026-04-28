الذراع اليمنى لـ"إل منتشو".. المكسيك تعتقل "إل خاردينيرو" المطلوب للولايات المتحدة

اعتقلت السلطات المكسيكية -أمس الاثنين- أودياس فلوريس المعروف بلقب "إل خاردينيرو"، الذي يوصف بأنه الذراع اليمنى لنيميسيو أوسيغيرا الملقب باسم "إل منتشو"، زعيمِ أكبر عصابة مخدرات بالمكسيك الذي قُتل في 22 فبراير/شباط الماضي، في عملية ‌‌أمنية.

وقال وزير الأمن المكسيكي عمر غارسيا هارفوش إن القوات الخاصة المكسيكية اعتقلت "إل خاردينيرو" -وهو أحد القادة البارزين في كارتل "خاليسكو الجيل الجديد"- في ولاية ناياريت غربي البلاد.

وذكر هارفوش -على منصة "إكس"- أن الاعتقال تمّ بناءً على مذكرة توقيف وتهم موجهة من الولايات المتحدة، التي عرضت مكافأة قدرها 5 ملايين دولار للقبض عليه. ومن المرتقب أن يُسلَّم إلى السلطات الأمريكية.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية صنّفت "إل خاردينيرو" على أنه "مهرب مخدرات أجنبي خطير". كما وجّهت هيئة محلفين كبرى في الولايات المتحدة إليه تهم التآمر لتوزيع الكوكايين والهيروين، إضافة إلى جرائم أخرى.

خليفة محتمل

من جهة أخرى، قال كارلوس أوليفو -وهو مساعد سابق للوكالة الأمريكية لمكافحة المخدرات- إن اعتقال إل خاردينيرو "سيكون له تأثير أكبر على عمليات كارتل ‘خاليسكو الجيل الجديد‘ مقارنة بالقضاء على ‘إل منتشو‘".

وكان "إل خاردينيرو" -الذي هو أحد أباطرة المخدرات البارزين المطلوبين- يسيطر على مساحات واسعة من أراضي هذه العصابة على طول الساحل المطل على المحيط الهادئ في المكسيك، ويُعتبر الخليفة المحتمل لـ"إل منتشو".

ضربة جديدة

ويمثل هذا الاعتقال ضربة جديدة تتلقاها كارتلات المخدرات المكسيكية بعد مقتل "إل منتشو" في عملية أمنية في فبراير/شباط الماضي، اندلعت على إثرها أعمال عنف وإغلاق طرقات وإحراق مركبات ومحال تجارية، فيما يُرجَّح أنها أعمال انتقامية نفذتها عصابته.

واتهمت الولايات المتحدة "إل منتشو" بإدارة حكم إرهابي داخل المكسيك، وبالتسبب في مقتل عدد لا يُحصى من الأشخاص عبر تهريب مادة "الفنتانيل" المخدرة. وعرضت واشنطن -قبل مقتله- مكافأة بقيمة 15 مليون دولار مقابل معلومات تقود إلى القبض عليه.