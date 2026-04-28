أحكام بالسجن في البحرين بقضايا تخابر وتأييد لإيران

قضت المحكمة الكبرى الجنائية في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد بحق 5 متهمين (أفغانيَين و3 بحرينيين) في قضيتين منفصلتين بتهمة التخابر مع الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ أعمال عدائية داخل البحرين، مع براءة متهم بحريني سادس، وإبعاد المتهمين الأجنبيين عن البلاد بعد قضاء العقوبة.

كما أصدرت المحكمة -وفق وكالة أنباء البحرين- أحكاما بالسجن بحق 24 متهما لمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات، في 22 قضية متعلقة بتأييد الاعتداءات الإيرانية على البحرين، في حين قضت المحكمة بحبس متهم واحد لمدة سنة مع تغريمه، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وقالت النيابة العامة إنها تلقت عددا من البلاغات من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، تفيد برصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تؤيد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين، ونشر بيانات حيوية وتصوير أماكن حيوية محظور تصويرها، إلى جانب إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة تستهدف الإضرار بالروح المعنوية للمجتمع البحريني في ظل تعرضه للعدوان الإيراني.

وأكدت النيابة أن حرية التعبير مكفولة في إطار القانون، مشددة على أن نشر أو تداول مواد تتضمن تأييدا "للأعمال الإرهابية" أو إفشاء بيانات محظورة يُعد مساسا بالأمن الوطني، مع التأكيد على استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ودعت النيابة العامة البحرينية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأحكام القانون، والتحلي بالمسؤولية عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن أمن واستقرار الوطن "أمر لا يقبل المساس به"، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يخالف أحكام القانون.

سحب الجنسية البحرينية

في الأثناء، أعلنت البحرين، أمس الاثنين، إسقاط الجنسية البحرينية عن 69 شخصا، بمن فيهم عوائلهم بالتبعية، على خلفية اتهامات بالتعاطف مع "الأعمال العدائية الإيرانية" أو التخابر مع جهات خارجية.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن القرار جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية الصادرة عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبمتابعة من ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في إطار الجهود الرامية للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وفي أعقاب الهجمات الإيرانية على البحرين، نقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن النيابة العامة بالبلاد أنه خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان تم التحقيق مع عدد من المتهمين بالتجسس لصالح طهران.

وفي وقت سابق، أفادت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان، بأنها اعترضت ودمّرت منذ بدء الاعتداءات الإيرانية 194 صاروخا، و523 طائرة مسيّرة استهدفت المملكة، وذلك خلال الفترة من 28 فبراير/شباط الماضي وحتى بدء الهدنة بين واشنطن وطهران في 8 أبريل/نيسان الجاري.

وفي 28 فبراير/شباط، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، أسفرت عن سقوط آلاف القتلى، فيما ردّت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل وما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، كما استهدفت الهجمات الإيرانية على دول الخليج بنى تحتية مدنية وأخرى للطاقة وخلّفت أضرارا جسيمة.