استطلاع إسرائيلي يرجّح فوز تحالف لبيد وبينيت على الليكود

أظهر استطلاع حديث للرأي، أُجري عقب إعلان رئيسَي الوزراء الإسرائيليين السابقين نفتالي بينيت ويائير لبيد اندماج حزبيهما في تحالف سياسي يحمل اسم "معا"، أن التحالف الجديد يتصدر اتجاهات التصويت إذا أُجريت الانتخابات اليوم، متقدما على حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو.

وبحسب نتائج الاستطلاع الذي تناول سيناريوهات متعددة لتوزيع المقاعد، فإن حزب "معا" الذي يقوده بينيت ولبيد سيحصل على 26 مقعدا في الكنيست، متجاوزا حزب الليكود الذي يحل ثانيا بـ25 مقعدا، وهو رصيده نفسه من المقاعد المسجل في الاستطلاع السابق.

ويضع هذا الاستطلاع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام معادلة انتخابية معقدة، فالليكود ما زال الحزب الأكبر بحسب هيئة البث الإسرائيلية، ونتنياهو ما زال يتقدم في استطلاعات الملاءمة لرئاسة الحكومة، لكنَّ معسكره لا يمتلك أغلبية مضمونة في الانتخابات المقبلة.

ويأتي هذا التطور في سياق إعلان بينيت (المنتمي إلى تيار اليمين) ولبيد (من تيار الوسط) دمج حزبيهما "بينيت 2026″ و"هناك مستقبل" في تحالف انتخابي مشترك، استعدادا للانتخابات المقبلة المتوقع إجراؤها في وقت لاحق من العام الجاري، في خطوة تهدف إلى تشكيل بديل سياسي قادر على منافسة نتنياهو وإزاحته من رئاسة الحكومة.

موازين القوى

وعلى مستوى توازنات الكتل، أظهر الاستطلاع أن معسكر المعارضة سيحصل على 60 مقعدا، من دون احتساب دعم الأحزاب العربية.

وبيَّن الاستطلاع أن حزب "ياشار" بقيادة غادي آيزنكوت يحقق تقدما بحصوله على 15 مقعدا، وهو ما يجعله لاعبا محوريا في أي تشكيل حكومي.

كما أظهر الاستطلاع أن حزب "الديمقراطيين" بقيادة يائير غولان يحافظ على رصيده بحصوله على 10 مقاعد، في حين عزز حزب "إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان تمثيله ليصل إلى 9 مقاعد، بزيادة مقعد واحد مقارنة بالاستطلاع السابق.

وفي المقابل، حافظ كل من حزب "شاس" بقيادة أرييه درعي، وحزب "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية) بقيادة إيتمار بن غفير، على رصيدهما البالغ 9 مقاعد لكل منهما، دون تغيير في موقعهما داخل الخريطة السياسية.

أما حزب "يهدوت هتوراه" فحافظ على 7 مقاعد، في حين أظهر الاستطلاع أن حزب "راعام" بقيادة منصور عباس وحزب "حداش-تعال" قد يحصد كل منهما 5 مقاعد.

ولم تتمكن أحزاب عدة من بلوغ العتبة الانتخابية، إذ جاء حزب "الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش عند 2.9%، وحزب "الاحتياطيون" بقيادة يوعاز هندل عند 1.9%، وكذلك حزب "أزرق أبيض" بقيادة بيني غانتس عند 1.9%، وحزب "بلد" بقيادة سامي أبو شحادة عند 1.8%.

من جهة أخرى، تطرّق الاستطلاع إلى تقييم الجمهور لشخصية رئيس الوزراء الأنسب، إذ تفوّق بنيامين نتنياهو على منافسيه في جميع المقارنات. ففي مواجهة بين نتنياهو وبينيت، حصل الأول على 41% مقابل 37% لبينيت. وفي مواجهة بين نتنياهو وآيزنكوت، نال نتنياهو 42% مقابل 36% لآيزنكوت. أما في مواجهة بين نتنياهو وليبرمان، فقد حصل نتنياهو على 41% مقابل 23% فقط لليبرمان.