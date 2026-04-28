استطلاع رأي: إسرائيل لم تنتصر في أي حرب منذ 7 أكتوبر

أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن 57% من الإسرائيليين يعتقدون أن تل أبيب لم تنتصر في أي حرب منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ ذلك التاريخ، شنت إسرائيل حروبا على قطاع غزة ولبنان وإيران، وهجمات في اليمن وسوريا، وعمليات عسكرية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية التي نشرت الاستطلاع إن معظم الإسرائيليين يرون أن الجيش الإسرائيلي لم يفز في أي ساحة حرب منذ أحداث السابع من أكتوبر، مضيفة أن 28% من المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن إسرائيل انتصرت على الأقل في ساحة واحدة، في حين أجاب 15% بـ"لا أعرف".

مخاوف إسرائيلية من تجدد طوفان الأقصى

ووفق الاستطلاع، يرى 73% من الإسرائيليين أن إبقاء حزب الله وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في وضعهما الحالي، دون تجريدهما من السلاح، يحمل نُذُر تجدد التهديدات ضد إسرائيل، وتكرار ما جرى في هجمات طوفان الأقصى.

وشهد فجر 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكبر عملية للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ضد إسرائيل، عُرفت باسم "طوفان الأقصى"، وشملت هجوما بريا وبحريا وجويا على القواعد العسكرية الإسرائيلية والمستوطنات المحاذية للقطاع.

حزب نتنياهو يتراجع

سياسيا، أظهر استطلاع رأي آخر تراجع حزب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -الذي أمر بشن الحروب الثلاث على غزة ولبنان وإيران- إلى المركز الثاني، بعد تصدُّر تحالف جديد يحمل اسم "معا" اتجاهات التصويت.

وأُجري الاستطلاع عقب إعلان رئيسَي الوزراء السابقين نفتالي بينيت ويائير لبيد اندماج حزبيهما في تحالف سياسي حمل اسم "معا".

ووفق نتائج الاستطلاع الذي تناول سيناريوهات متعددة لتوزيع المقاعد، فإن حزب "معا" سيحصل على 26 مقعدا في الكنيست، متجاوزا حزب الليكود بقيادة نتنياهو، الذي حل ثانيا بـ25 مقعدا، وهو الرصيد نفسه من المقاعد المسجل في الاستطلاع السابق.

إعلان

ويضع هذا الاستطلاع رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام معادلة انتخابية معقدة، فالليكود ما زال الحزب الأكبر بحسب هيئة البث الإسرائيلية، ونتنياهو ما زال يتقدم في استطلاعات الملاءمة لرئاسة الحكومة، لكنَّ معسكره لا يمتلك أغلبية مضمونة في الانتخابات المقبلة.