أزمة "الحبوب المسروقة".. أوكرانيا تستدعي سفير إسرائيل لجلسة توبيخ

أعلنت أوكرانيا -مساء أمس الاثنين- استدعاء السفير الإسرائيلي لديها ميخائيل برودسكي إلى جلسة توبيخ صباح اليوم الثلاثاء، احتجاجا على استقبال إسرائيل سفينة تقول كييف إنها تحمل حبوبا من أراض أوكرانية تحتلها روسيا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها -في منشور باللغة الإنجليزية على "إكس"- إن بلاده ستقدم مذكرة احتجاج إلى السفير الإسرائيلي، ردا على سماح إسرائيل بقبول شحنات من الحبوب المسروقة من أراضيها.

وحذّر سيبيها من تقويض العلاقات بين الجانبين بسبب "التجارة غير القانونية في الحبوب الأوكرانية المسروقة"، منتقدا في الوقت ذاته تجاهل إسرائيل دعوات سابقة من أوكرانيا بالامتناع عن استقبال سفن محملة بشحنات حبوب مسروقة من أراضيها.

وقال "من الصعب فهم عدم استجابة إسرائيل بشكل مناسب لطلب أوكرانيا المشروع بخصوص سفينة سابقة نقلت بضائع مسروقة إلى حيفا"، مضيفا "الآن -وبعد وصول سفينة أخرى من هذا النوع إلى حيفا- نحذر إسرائيل من الإضرار بعلاقاتنا".

تلويح بمقاضاة إسرائيل

وفي وقت سابق، حذّر مصدر دبلوماسي أوكراني -رفض الكشف عن هويته في حديث لوكالة رويترز- من عواقب على العلاقات بين كييف وتل أبيب إذا سمحت إسرائيل للسفينة بالرسو، مؤكدا أن "كييف ستتخذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والقانونية الدولية ضد إسرائيل".

وفي المقابل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن كييف "لم تقدّم أي أدلة تثبت مزاعمها بأن الحبوب مسروقة"، متهما في الوقت ذاته وزير الخارجية الأوكراني "بممارسة الدبلوماسية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل".

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أفادت بأن سفينة روسية تدعى "بانورميتيس" -محملة بالحبوب من الأراضي الأوكرانية- وصلت يوم الأحد الماضي إلى قبالة ميناء حيفا، وأنها تنتظر الإذن بالرسو لتفريغ الشحنة.

كما كشفت هآرتس عن تحقيق مدعوم بوثائق وبيانات حركة الملاحة البحرية وصور الأقمار الصناعية يفيد بأن "إسرائيل استقبلت وأفرغت -خلال العام الجاري- 4 سفن روسية على الأقل تحمل حبوبا مسروقة من أوكرانيا"، التي تُعدّ من أبرز منتجي الحبوب في العالم.