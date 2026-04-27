وول ستريت جورنال: عرض إيراني جديد مقابل إنهاء الحرب

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين مطلعين قولهم إن إيران قدمت للوسطاء عرضا جديدا يقضي بفتح مضيق هرمز مقابل إنهاء الحرب ورفع الحصار الأمريكي.

وأضافت أن المقترح الذي قدمه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يهدف إلى كسر الجمود في النزاع وإعادة إطلاق المحادثات، ويتضمن تأجيل النقاش بشأن البرنامج النووي.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤول مطلع إن واشنطن لم ترد بعد على المقترح الإيراني الجديد.

ويضع المقترح الإيراني -بحسب الصحيفة- خطة سلام من 3 مراحل تبدأ بإنهاء الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب وتقديم ضمانات بعدم استئنافها، ثم تقترح إيران أن يعمل الوسطاء على حل مسألة إغلاق مضيق هرمز والتوصل إلى اتفاق بشأن إدارته.

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن المقترح الإيراني يتضمن بدء مفاوضات بشأن البرنامج النووي وقضايا أخرى مثل دعم حلفائها في المنطقة، وذلك بعد وقف الحرب وحل مسألة مضيق هرمز.

وقال مسؤولون مطلعون للصحيفة إن إيران أوضحت للوسطاء أنها لا تزال تسعى لإبقاء سيطرتها على مضيق هرمز.

وفي السياق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اطلع على المقترحات الإيرانية بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدة أنه لا معلومات بشأن سير عملية نزع الألغام من المضيق.

وفي وقت سابق، كشف موقع أكسيوس ، نقلا عن مسؤول أمريكي ومصادر مطلعة، أن إيران قدّمت عبر الوسطاء الباكستانيين مقترحا جديدا يهدف إلى التوصل إلى اتفاق يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، مع تأجيل المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي إلى مرحلة لاحقة.

وبحسب المصادر، فإن الطرح الجديد نوقش أثناء زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي باكستان، ويركز على معالجة أزمة مضيق هرمز والحصار الأمريكي البحري بصفتها أولوية.

وأضافت المصادر أن المقترح يشير إلى إمكان تمديد وقف إطلاق النار فترة طويلة، أو التوصل إلى اتفاق دائم لإنهاء الحرب، على أن تبدأ المفاوضات النووية في مرحلة لاحقة بعد إعادة فتح المضيق ورفع الحصار.